דוח פנימי מקיף, שנשלח לבכירים ברשת BBC, חושף "בעיות עמוקות" של הטיה אנטי-ישראלית חמורה בסיקור המלחמה, במיוחד בערוץ BBC Arabic. המסמך טוען כי הרשת "דחפה שקרים של חמאס" וכי טענות נגד ישראל "ממהרות לעלות לאוויר" ללא בדיקה נאותה.

הדוח נכתב על ידי מייקל פרסקוט, שכיהן עד ארבעה חודשים לפני החשיפה כיועץ עצמאי לוועדה להנחיות ותקנים עריכתיים של ה-BBC. פרסקוט שלח את המסמך המפורט לדירקטוריון ה-BBC, המורכב מהמנהלים הבכירים ביותר ברשת.

הדוח מטלטל במיוחד כיוון שהוא מגיע ממקור פנימי, ומתאר "בעיות מערכתיות" ואת כשלונם המתמשך של הבכירים ברשת לטפל בבעיות חוזרות ונשנות. פרסקוט מתאר כיצד הנהלת ה-BBC "נכשלה שוב ושוב ביישום צעדים לפתרון בעיות שהודגשו, ובמקרים רבים פשוט סירבה להכיר בכך שיש בעיה כלל".

הדוח מפרט סדרת דוגמאות להטיה אנטי-ישראלית חמורה, במיוחד ב-BBC Arabic, שעל פי פרסקוט נועדה "לצמצם את הסבל הישראלי ולצייר את ישראל כתוקפן".

הדו"ח חשף כי בדיווחי הערוץ הערבי BBC Arabic על הסכסוך בישראל-עזה. ראשית, נמצא כי במשך חמישה חודשים (מאי–אוקטובר 2024) לא פורסם בערוץ אף סיפור על 19 אירועים שונים שנגעו לחטופים המוחזקים על ידי חמאס, בעוד שהאתר באנגלית פרסם פי שלושה יותר סיפורים שעסקו בעיקר בסבלם של ישראלים, כולל זוועות החטופים והתקפות רקטות – פרסומים שהיו חסרים לחלוטין ב-BBC Arabic.

בנוסף, הדוח מדגיש כי BBC Arabic העניק "משקל בלתי מוצדק" לנתוני ההרוגים שמספק משרד הבריאות המנוהל על ידי חמאס, ונתן מקום משמעותי להצהרות החמאס, תוך קידום נרטיב חד-צדדי. כמו כן, הערוץ הזמין פעמים רבות אנשי תקשורת בעלי דעות אנטישמיות ופרו-חמאסיות, כגון סאמר אלזנאן (שקרא לשרוף יהודים) ואחמד אלע’א (שתיאר ישראלים כ"פחות מבני אדם" ויהודים כ"שדים"), שהופיעו מאות פעמים בשידורים.

לבסוף, הדוח חושף עיוות משמעותי של פסקת בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ), כאשר ה-BBC חזר פעמים רבות על הטענה השגויה כי נרשם "מקרה סביר של רצח עם" בעזה, מבלי לבדוק את מסמכי הדוח המקוריים. פרסקוט, אחד מבכירי הערוץ, תהה בכנות אם בכלל אחד מהכתבים טרח לקרוא את הדוח במלואו.

בעקבות הפרסום, דני כהן, לשעבר מנהל טלוויזיה ב-BBC, קרא לבכירים "להשפיל ראש ולהתפטר", ודרש "לסגור את BBC Arabic ואת התוצר הרעיל שלו". שגרירות ישראל בלונדון מסרה כי היא "מודאגת מאוד" וקראה להקפיא את המימון ל-BBC Arabic.

כפי שפרסקוט מסכם, בהתבסס על הראיות, "קשה מאוד למתבוננים פרו-פלסטינים להציג טיעון משכנע של-BBC יש הטיה פרו-ישראלית".