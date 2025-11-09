סערה בגרמניה: תושב העיר האנהו שבמדינת הסן נעצר לאחר שעשרות סמלי צלב קרס צוירו בדם אנושי על מכוניות, קירות ותיבות דואר ברחבי העיר. המשטרה פתחה בחקירה נרחבת לאחר שתושבים דיווחו על כתמים אדומים בצורת הסמל הנאצי, שהתגלו על פני כ-50 כלי רכב ובניינים פרטיים.

בדיקות מעבדה אישרו כי מדובר בדם אדם. החוקרים מעריכים כי ייתכן שמקור הדם הוא בחשוד עצמו, גבר בן 31, שנמצא למחרת כשהוא שיכור ופצוע קל. גורמים במשטרה מסרו כי הוא נעצר בביתו ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית.

לפי ההערכה הראשונית, ייתכן שמדובר במעשה שנבע מהתפרצות אישית ולא ממניע אידאולוגי, אך כל האפשרויות נבדקות.

בגרמניה נחשב שימוש בצלב הקרס לעבירה פלילית חמורה, והחקירה מתנהלת בגין השחתת רכוש ושימוש בסמלים של ארגון אנטי-חוקתי. תושבים הביעו הלם וזעזוע לנוכח המראות, והעירייה הגישה תלונה רשמית בדרישה להחמיר בענישה.

ראש העיר קלאוס קמינסקי אמר כי “מעשה כזה הוא עלבון לעיר שלנו, שנפגעה בעבר מפשע שנאה אכזרי, ואין לו מקום באנהו או בשום מקום אחר”. גם פוליטיקאים בגרמניה גינו את האירוע והזהירו מפני “נורמליזציה של סמלי שנאה”.

האנהו נושאת פצע עמוק מאז מתקפת הימין הקיצוני ב-2020, שבה נרצחו תשעה תושבים מהגרים. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות המקרה וממתינה לתוצאות מלאות של בדיקות המעבדה.