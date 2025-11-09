בריטניה החרימה שלדי דינוזאורים נדירים מאיש עסקים מסינגפור

רשויות בריטניה החרימו שלדי דינוזאורים נדירים בשווי מיליוני פאונד, לצד תשע דירות יוקרה בלונדון ואוסף יצירות אמנות סיניות, מבעל עסקים מסינגפור, סו בינגהאי, החשוד בהלבנת הון והונאות רחבות היקף.

ההחרמות בוצעו על ידי סוכנות הפשיעה הלאומית הבריטית (NCA) במסגרת הסדר שהושג עם סו וחברת Su Empire Limited, לפי חוק המאפשר לרשויות להחזיר רכוש שנחשב שהושג באופן בלתי חוקי, גם ללא הרשעה פלילית.

בין הנכסים שהוחרמו: שלדים שנרכשו במכירה פומבית בלונדון בסכום של 12.4 מיליון פאונד. אחד השלדים, המורכב מ-144 עצמות ומוצג בגודל מרשים, נמכר ב־10.2 מיליון פאונד.

בנוסף, נמסרו לרשויות תשע דירות יוקרה בלונדון שנרכשו על ידי סו בסכום של כמעט 18 מיליון פאונד, ואוסף של 11 יצירות אמנות סיניות שנרכשו במכירה פומבית תמורת יותר מ־400,000 פאונד.

דמי השכירות של הנכסים, בסכום כולל של 343,000 פאונד, נמסרו אף הם לרשויות. לפי צו בית משפט, רבע מהכנסות ממכירת הנכסים יועברו לחשבון שניהל סו.

סו עזב את סינגפור באוגוסט 2023 ונמצא תחת חקירה במדינה בעקבות הונאות בהיקף של כ־3 מיליארד דולר. בשנה שעברה הוא ואשתו הסכימו למסור למדינה נכסים בשווי של 316 מיליון דולר, בעוד נכסים נוספים בשווי מיליארדים הוסרו מידי אזרחים זרים שנמלטו מהמשטרה.

שלדי הדינוזאורים הפכו לאחרונה לפריט מועדף בקרב עשירי העולם, כשהמחירים שלהם עולים על יצירות אמנות רבות. ביולי האחרון נמכר שלד במכירה בניו יורק תמורת 44.6 מיליון דולר, פי שבעה ממחיר הפתיחה.