המשבר הפוליטי בארצות הברית נכנס היום ליומו ה-40, והממשל הפדרלי עדיין מושבת. מדובר בהשבתת הממשל הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, ושינוי לא נראה באופק.

עשרות אלפי עובדים נותרו ללא שכר, תנועת הטיסות מופרעת, ומיליוני משפחות תלויות בחלוקות מזון חירום לאחר שסיועי הרווחה הופסקו. למרות הלחץ הציבורי הגובר, בסנאט טרם נמצאה נוסחה שתוכל להביא לסיום השיתוק.

בסוף השבוע כינסו הסנאטורים דיונים מרתוניים, בתקווה להגיע להבנות שיאפשרו את פתיחת הממשל, אך גם הפעם הם נתקלו במבוי סתום. הרפובליקנים מציעים להחזיר את פעילות הממשל עד ינואר ולממן באופן מלא רק חלק מהמשרדים, אך הדמוקרטים מסרבים לתמוך כל עוד לא תוארך לשנה נוספת התמיכה הממשלתית בתוכניות הבריאות של "אובמה-קייר".

מנהיג הרוב הרפובליקני, ג'ון ת'ון, אמר כי חסרים לסיעה שלו "כמה קולות בלבד" כדי להעביר את החוק, אך הבהיר שלא יסכים לתנאים של הדמוקרטים. מנהיג האופוזיציה בסנאט, צ'אק שומר, טען מנגד כי כל עיכוב פירושו "שאזרחים יאבדו ביטוח רפואי, ייכנסו לחובות ויישארו ללא טיפול".

בתוך המחלוקת הפוליטית מנסים סנאטורים משתי המפלגות למצוא פתרון ביניים: תקצוב זמני למשרדי הממשלה עד דצמבר, ובמקביל התחייבות להצבעה עתידית בנושא הסובסידיות לבריאות. עם זאת, גם יוזמה זו מעוררת מחלוקת. בבית הלבן כבר הבהירו כי הנשיא טראמפ אינו מוכן לקשור בין תקצוב הממשל לבין הארכת התמיכה בתוכניות הבריאות.

טראמפ, שממשיך לשמור על קו תקיף, קרא בסוף השבוע לרפובליקנים לבטל את כללי הפיליבסטר המאפשרים למיעוט לעכב חקיקה. "תהיו המפלגה החכמה", כתב ברשת החברתית שלו, וקרא לסיעתו "לא להיכנע לסחטנות הדמוקרטים". סגנו, ג'יי. די. ונס, הצטרף לדבריו, אך סנאטורים רפובליקנים אחרים הזהירו כי ביטול הפיליבסטר יהרוס את האיזון בין הרשויות.

מאחורי הדוכנים נשמעו גם קולות של תסכול. סנאטורית ג'ין שהין מהמפלגה הדמוקרטית אמרה כי "הציבור לא מבין איך פוליטיקאים בבירה מאפשרים למדינה להיחנק כלכלית". הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם אמר כי המטרה צריכה להיות "מערכת טובה יותר לצרכנים" ולא "המשך מערכת שבורה במחיר אסטרונומי".

על אף ניסיונות הגישור, המציאות מחוץ לוושינגטון מחמירה מיום ליום. בשדות תעופה ברחבי המדינה נרשמים אלפי עיכובים וביטולים בכל יום בשל מחסור בבקרי טיסה, ובמרכזי חלוקת מזון נראים תורים ארוכים של משפחות שנותרו ללא תמיכה. בטולסה, אוקלהומה, מאות נהגים חיכו במשך שעות לחלוקת מזון שנועדה למלא את החסר לאחר הקפאת תקציב הסיוע.

לדברי גורמים פוליטיים משני המחנות, המשבר כבר חורג מעבר לוויכוח על תקציבים. "הכול הפך למאבק על שליטה פוליטית," הודה אחד הסנאטורים. "אין כאן כבר שיח על כסף, אלא על מי ישבר ראשון."

למרות הלחץ, לא נראה שהפתרון קרוב. סבב הצבעות נוסף צפוי בימים הקרובים, אך גם אם תושג פשרה חלקית, לא ברור אם הנשיא יחתום עליה. בתוך כך גוברת התחושה כי הציבור מאבד אמון במערכת, בזמן שהממשל הפדרלי – ליבת השלטון האמריקני – משותק זה כבר שישה שבועות רצופים.

טראמפ במבול של הודעות

טראמפ פרסם היום 'מבול' של הודעות ברשת, שבהן תקף את מערכת הבריאות ואת התנהלות הקונגרס.

נראה שטראמפ בלחץ מהשיא החדש ששבר עם השבתת הממשלה הארוכה בהיסטוריה, וכתב: "אובמה־קייר גרועה," כתב, "זו מערכת הבריאות הכי גרועה במחיר הכי גבוה."

בהמשך קרא לשנות את סדרי העדיפויות הכלכליים": "תשלמו לאזרחים, לא לחברות הביטוח!".

הוא גם חזר בהודעה נוספת על קריאתו לבטל את כללי הפיליבסטר, בטענה שהדמוקרטים יעשו זאת בכל מקרה כשיזדמן להם, והוסיף: "הרפובליקנים צריכים לסיים את השיתוק, להעביר הרבה דברים טובים ולנצח בבחירות האמצע. זה כל כך קל – תהיו המפלגה החכמה, לא המפלגה הטיפשה!"