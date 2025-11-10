רשת בתי הקפה הסינית "בית הקפה של העם" נאלצה לשנות את שמה לאחר ביקורת חריפה מכלי תקשורת ממלכתיים על שימוש במונח "העם", הנחשב לקדוש על ידי הממשלה הקומוניסטית.

רוב הסניפים עוצבו בצבע אדום עז, לעתים עם כוכב, סגנון המעורר אסוציאציות ברורות למפלגה הקומוניסטית. בנוסף, נעשה שימוש בגופן בהשראת כתב ידו של מאו דזה-דונג, המנהיג הקומוניסטי הראשון של סין. בחלק מהסניפים הוצגו ססמאות כמו "ספרו את סיפור סין עם קפה", והוגשו משקאות שעליהם פוזרה המילה "סין".

הסערה התעוררה סביב המונח "עם", הנמצא בשימוש נרחב על ידי הממשלה. שמו הרשמי של המדינה הוא "הרפובליקה העממית של סין", והמונח משמש מוסדות רשמיים רבים, כולל הצבא והמטבע הרשמי.

עיתון המפלגה הקומוניסטית ציין כי מדובר במונח "עם אופי ציבורי מובהק וקונוטציות פוליטיות עמוקות", וכי אסור לחלל או להשתמש בו לרעה לצרכים מסחריים.

בתגובה, הרשת פרסמה התנצלות פומבית והודיעה כי תסיר את המוטיבים והמלים הרשמיות מכל 30 הסניפים שלה.

התרחבותה המהירה של הרשת ושל קפה בכלל מאיימת על המקובלות הסיניות, שם המסורת הרווחת היא שתיית תה. קפה כמושג אופנתי שצובר פופולריות ושמקורו בתרבויות זרות גם לא נראה בעין יפה על ידי השלטון בסין.

התקרית מדגימה כיצד הרשויות בסין מבקרות ומגבילות ביטויים מסוימים כדי למנוע דיונים הנוגדים את עמדת המפלגה.

דוגמה נוספת לצנזורה מסוג זה היא הדמות המפורסמת פו הדוב. הדמות, בסין, מצונזרת ברשתות החברתיות הסיניות מאז שהשוואות וקווי דמיון הועלו בינה לבין נשיא סין, שי ג'ינפינג.

השם הסיני נחסם, תמונות מונפשות נמחקו, ומשתמשים המנסים להזכיר את הדמות ברשתות מקבלים הודעות שגיאה. .