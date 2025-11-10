כיכר השבת
כמו בסיפורים: צרפתי חפר בחצר ביתו - ומצא שם אוצר זהב | כך זה הסתיים

צרפתי שחפר בחצר ביתו לצורך בניית בריכה פרטית, גילה שקית ניילון שהכילה זהב רב - מטילים ומטבעות לרוב | כאזרח טוב פנה האיש לרשויות שאישרו לו לקחת את המציאה לעצמו (בעולם)

מטבעות זהב, אילוסטרציה (צילום: מיכאל איזנברג)

תושב העיר נוויל-סור-סון שבצרפת חפר באדמת חצרו כדי להכין מקום לבריכה – וגילה במקרה אוצר זהב בשווי של כ-700 אלף אירו.

בתוך כמה שקיות פלסטיק ישנות שהיו קבורות באדמה נמצאו חמישה מטילי זהב ועשרות מטבעות זהב, כולם במצב מצוין.

האירוע התרחש בחודש מאי האחרון, והגילוי הפך עד מהרה לשיחת היום באזור. האיש, שבחר שלא לחשוף את שמו, פנה מיד לרשויות והעביר דיווח מסודר על הממצא. בבדיקה שנערכה נקבע כי הזהב אינו חלק מממצא ארכיאולוגי ולכן אין עליו מגבלות חוקיות.

הרשויות הצליחו להתחקות אחר מקור המתכת והגיעו למסקנה כי היא הותכה לפני כעשרים שנה, אך לא נמצא כל רמז לבעלים המקורי.

במקרה כזה החוק הצרפתי קובע כי מי שמצא את האוצר זכאי לשמור אותו לעצמו, והאיש זכה לשבחים על התנהלותו הישרה. גורמים ברשות המקומית הגדירו את מעשיו "אמיצים באמת", והוסיפו כי אילו בחר להסתיר את הממצא היה עלול לאבד חלק ניכר ממנו או את כולו.

שוויו הגבוה של האוצר מוסבר בעיקר בזינוק החד במחירי הזהב בשנים האחרונות. לפי ההערכות, אילו התגלית הייתה מתרחשת שלוש שנים קודם לכן, הייתה שווה רק כ-350 אלף אירו.

1
תרגיל קלרסי האיש לא ידע איך להלבין את הכסף שלו קנה מטבעות זהב בשוק השחר וכאילו מצא אותם באדמה איזה גאונות בוודאי יש לו נשמה יהודית
קומבינה

