ניקולא סרקוזי, הנשיא לשעבר של צרפת, ממשיך להיאבק על חירותו בבית המשפט בפריז, 20 יום בלבד לאחר שהושם במעצר בבית הכלא לה סנטה ב-21 באוקטובר.

הבוקר (שני), התקיימה בפני בית המשפט העליון בפריז דיון בבקשתו להשתחרר ממעצר, ובו סרקוזי הופיע באמצעות שיחת וידאו כשהוא לבוש בחליפה כחולה ופולו, מראהו חיוור אך קשוב לכל מה שנאמר. לצד סרקוזי נמצא אחד מעורכי דינו, מישל דארואה.

הדיון נפתח בשעה 9:30 באי סיטה, כשהנשיא היושב הראשי של בית המשפט ציין את העובדות שהביאו למעצרו: "נידון לחמש שנות מאסר עם מנדט מעצר לביצוע מיידי, הוכנס למאסר ב-21 באוקטובר 2025". סרקוזי הקשיב בדממה, מהנהן בראשו בהסכמה כשנמסרו פרטים על אישיותו ועל הרקע המשפטי שלו, תוך שהוא מבטא בפני השופט בשיחת הווידאו: "זה חלום בלהות. זה קשה כבודו, זה קשה מאוד".

נשיא הרפובליקה לשעבר ביקש להודות גם לצוות הסוהרים: "אני מודה לצוות של בית הסוהר על האנושיות שלהם", אמר סרקוזי לשופט.

הוא הוסיף: "אני לא חשבתי שאגיע לכלא בגיל 70".

לאחר מכן, נשיא בית המשפט הפנה שאלות בנוגע לפעילותו המקצועית של סרקוזי ולנסיעותיו לחו"ל. הנשיא לשעבר הסביר כי עיסוקיו העיקריים הם כעורך דין וכמרצה וכי מאז 2008 הוא מוזמן לתת נאומים וכנסים ברחבי העולם. "אני נוסע הרבה אך בדרך כלל מדובר בנסיעות של יום או יומיים", ציין. בהמשך הבהיר סרקוזי כי משפחתו – אשתו וילדיו – מתגוררים בפריז, והוא אינו נדרש לעזוב את העיר כדי להיות בקרבתם.

במהלך הדיון נזכרו גם הרשומות הפליליות שלו, כולל הרשעה של שלוש שנים בפועל, מתוכן שנתיים עם חנינה, ושחרור מותנה במאי 2025, וכן הרשעה של שישה חודשים בפועל בתיק בי־גמאליון, שבגינה עתיד להתקיים דיון בערעורו ב-26 בנובמבר.

הפרקליטות הצטרפה לבקשת ההגנה ואישרה את שחרורו של סרקוזי בתנאי מעקב שיפוטי, תוך איסור יצירת קשר עם חשודים או עדים הקשורים לתיק הלובי הלוביאני. עורך הדין הכללי ציין כי "חומרת המעשים או גודל העונש אינם צריכים להילקח בחשבון. הקריטריונים היחידים הם אלה המפורטים בסעיף 144 של קוד ההליכים הפליליים", הכולל הגנות לשמירת ראיות, מניעת קונספירציות עם חשודים והגנה על הנאשם.

הדיון מתמשך, כשהשופט ופרקליט המדינה בוחנים את כלל הקריטריונים המשפטיים להחלטה על שחרור זמני, בעוד סרקוזי ממשיך להיות מעורב באופן פעיל בשיחה מרחוק, מראהו קשוב ומביע לעיתים את תחושותיו הקשות על המצב.

השופט צפוי ככל הנראה לאשר את שחרורו של סרקוזי בשעה 13:30 (שעון מקומי) לאחר שהפרקליטות לא דרשה את המשך שהייתו במאסר עד לערעור באביב הקרוב.