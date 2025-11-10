תעלומה הסעירה את הרשת בימים שלאחר שוד תכשיטי הכתר הצרפתיים בלובר נפתרה. לאחר שהתפרסמה תמונה מסתורית המציגה דמות מחויטת עומדת ליד כוחות המשטרה מחוץ למוזיאון, הדמות שכונתה ברשת "איש הבלש" זוהתה כנער צרפתי אמיתי בן 15: פדרו אליאס גרזון דלבו.

התמונה, שצולמה בידי הצלם תיבו קאמוס, תיעדה את זירת הפשע עצמה. בעוד שלושה שוטרים נשענים על מכונית החוסמת את הכניסה ללובר, בולטת מימין דמות בודדת, לבושה חליפה בת שלושה חלקים וכובע פדורה.

זמן קצר לאחר פרסום התמונה, הרשת הוצפה בתיאוריות שקיבלו מיליוני צפיות. "איש הבלש" הוצג כבלש מסתורי מהעולם הישן, אולי איש קשר סודי, או אולי הכל תרמית וזו דמות דיגיטלית שנוצרה בבינה מלאכותית.

אך המציאות, כך התברר, הייתה פשוטה בהרבה. פדרו, אמו וסבו הגיעו באותו יום לביקור במוזיאון, שהיה סגור בשל החקירה בעקבות השוד. הוא פשוט חלף במקום במקרה, בדיוק כשצולם, מבלי לדעת על כך כלל.

המראה הדרמטי שכלל כובע פדורה בהשראת גיבור ההתנגדות הצרפתית ז’אן מולן, ווסט של איב סן לורן שהשאיל מאביו, ועניבה מסודרת, כלל לא היה תחפושת.

פדרו סיפר כי החל להתלבש כך לפני פחות משנה, בהשראת ההיסטוריה של המאה העשרים ודמויות קלאסיות.

"אני אוהב להיות אלגנטי," הסביר. הוא הולך כך לבית הספר מדי יום, ואת הכובע הוא שומר לביקורים במוזיאונים, לחגים ולסופי שבוע.

כאשר גילה שהתמונה הפכה לוויראלית ברחבי העולם, החליט פדרו לא למהר ולחשוף את זהותו. "לא רציתי להגיד מיד שזה אני," אמר. "בתמונה הזו יש משהו מסתורי, וצריך לתת לתעלומה קצת לחיות."

פדרו הודה שהוא מבין מדוע אנשים שייכו לו דמות בלשית. "כשקורה משהו יוצא דופן, אתה לא מדמיין בלש רגיל," הסביר, "אתה מדמיין מישהו שונה."

לאחר כמה ימי שתיקה, הוא פתח את חשבון האינסטגרם שלו לציבור. כשהעיתונאים גילו שמדובר בנער בן 15 בלבד, הופתעו מאוד. פדרו אליאס גרזון דלבו נשאר רגוע, מחויך, ואפילו רומז לעתיד אפשרי על המסך. "אני מחכה שיפנו אליי לסרטים," אמר בביטחון.