האש ממשיכה לבעור במקום

פיגוע בהודו: פיצוץ אדיר הרעיד את הבירה ניו דלהי; לפחות שמונה נהרגו | תיעוד  

לפחות שמונה בני אדם נהרגו וכמה נוספים נפצעו בפיצוץ עז סמוך לתחנת המטרו של הפורד האדום בניו דלהי | המשטרה בודקת את נסיבות האירוע ומדווחת כי כמה כלי רכב נשרפו במקום, בעוד העיר הוכנסה למצב כוננות גבוהה | תיעוד ממקום הפיגוע (בעולם) 

הפיגוע בהודו, הלילה (צילום: לפי סעיף 27א)

לפחות שמונה בני אדם נהרגו ופצועים רבים נוספים נפגעו בפיצוץ שאירע הלילה (שני, שעון מקומי) סמוך לתחנת המטרו של מצודת להאל קילה שבמרכז ניו דלהי.

לפי הדיווחים, הפיצוץ התרחש בתוך רכב שעמד בכביש הראשי שבאזור הצפוף של צ’אנדני צ’וק, אחד האתרים ההיסטוריים והתיירותיים המרכזיים בבירה ההודית.

לפי רשתות הטלוויזיה בהודו, כוחות החירום שהוזעקו למקום מצאו כמה כלי רכב ואופנועי ריקשה עולים באש. סגן מפקד שירותי הכבאות בעיר מסר כי לפחות שישה כלי רכב ושלוש ריקשות נשרפו כליל. עדי ראייה סיפרו על "רעש עז ועמוד אש שהתנשא מעל הכביש", ולאחר מכן על עשן סמיך שכיסה את הסביבה.

משטרת דלהי הקימה במקום אזור ביטחון רחב והורתה לתושבים להתרחק. דובר המשטרה מסר כי "כל האפשרויות נבדקות" באשר לסיבת הפיצוץ, והוסיף כי המספרים המדויקים של ההרוגים והפצועים עדיין מתבררים בבתי החולים שאליהם הועברו הנפגעים. במקביל הוכרזה כוננות גבוהה בבירה ובמומבאי מחשש ל נוספים.

צילומים שזוהו ואומתו על ידי כלי התקשורת הבינלאומיים מראים אש בוערת בכביש הראשי הסמוך לתחנת המטרו ולתחנת המשטרה שמול המצודה.

באחד הסרטונים נראים כלי רכב שרופים ולצדם כוחות הצלה מנסים להשתלט על השריפה. בתמונות נוספות נראים חיילים ושוטרים עומדים מאחורי סרטי אזהרה צהובים, ובמרחק מהם נראית מכונית לבנה מפויחת ולצידה כבאית.

