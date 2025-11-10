כיכר השבת
נקמת הג'יהאדיסטים

זוועה במאלי: ידוענית טיקטוק הוצאה להורג בכיכר העיר - זו הסיבה

מרים סיסה, צעירה ממאלי שזכתה לפופולריות בטיקטוק בזכות סרטונים שבהם שיבחה את הצבא, נחטפה ונורתה למוות בפומבי בעיר טונקה בידי חמושים מקומיים | גורמים מעריכים כי מאחורי הרצח עומדים פעילי ארגונים ג׳האדיסטיים המזוהים עם אלקאעדה (בעולם) 

מחבלי דאע"ש במאלי (לפי סעיף 27א)

צעירה ממאלי, שזכתה לפופולריות ברשת בזכות סרטוני טיקטוק שבהם ביטאה תמיכה גלויה בצבא, נחטפה והוצאה להורג בפומבי בידי חמושים בצפון המדינה, כך מסרו כלי התקשורת הרשמיים בבמקו.

לפי הדיווחים, מרים סיסה, בת המקום שהפכה לדמות מוכרת ברשת החברתית עם כמעט מאה אלף עוקבים, נלקחה באור יום מהשוק המרכזי בעיר טונקה ונורתה למוות בכיכר העיר.

שני תושבים מקומיים אישרו את המידע לרויטרס אך ביקשו לא להזדהות בשל החשש מפני נקמה. שניהם לא נכחו בזירה, אך לדבריהם קיבלו את הפרטים מעדים שהיו במקום ומבני משפחתה של סיסה. אחד מהם סיפר כי היא נגררה מהשוק “לעיני כולם”. הדיווחים חלוקים באשר למועד ההוצאה להורג: יש שאומרים כי התרחשה ביום שישי, ואחרים מציינים את יום שבת.

הערכה היא כי מאחורי הרצח עומדים לוחמים המזוהים עם ארגונים ג׳האדיסטיים הפועלים באזור ומקושרים לאלקאעדה. אף גורם לא קיבל על עצמו אחריות למעשה, אך טונקה מצויה בשטחי עימות קבועים בין צבא מאלי לבין קואליציית המורדים ג’מאעת נוסרת אלאסלאם ואלמוסלמין.

בחשבון הטיקטוק שלה נהגה סיסה להופיע לבושה במדי צבא ולפרסם מסרים מעודדים לחיילים, כשעל אחד הסרטונים כתבה “תחי מאלי”. בטלוויזיה הממלכתית ציינו כי “היא ביקשה רק לשבח את מאמצי הצבא להגן על אזרחי המדינה ולעורר גאווה לאומית”.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

