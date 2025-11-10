כיכר השבת
תעלומה: מטוס קל התרסק בפלורידה - הטייסים לא אותרו | כך נראה רגע ההתרסקות

מטוס קל שהמריא לצורך סיוע בג'מייקה התרסק בסמוך לבית בפלורידה, כך דווח בארה"ב | הטייסים והצוות שעל המטוס לא אותרו, מה שרומז כי נמוכים הסיכויים שיאותרו בחיים | תיעוד (בעולם)

התרסקות המטוס בפלורידה (צילום: לפי סעיף 27א)

מטוס קטן שנשא אספקת סיוע לאחר ההוריקן למען ג'מייקה התרסק בשכונת מגורים בפלורידה, כך דיווחו היום רשויות החירום במדינה.

המטוס מסוג Beechcraft King Air יצא מנמל התעופה Fort Lauderdale Executive ביום שני בבוקר, כשדקות ספורות לאחר ההמראה התרסק לתוך בריכת אגירה בשכונת קורל ספרינגס.

דוברי רשויות מקומיות מסרו כי לא אותרו נפגעים, ומאמצי החיפוש הפכו למאמצי חילוץ בלבד. כרגע לא ברור כמה אנשים היו על המטוס.

סגן מפקד כיבוי האש בקורל ספרינגס-פארקלנד, מייק מוסר, סיפר כי הצוותים הגיעו למקום תוך דקות ספורות לאחר קבלת הקריאה, והוסיפו כי לא נגרם נזק לבתים בסביבה.

"לא היה מטוס ממש לראות", אמר מוסר. "עקבו אחרי השובל אל המים. צוללנים נכנסו לבריכה וניסו לחפש נפגעים, אך לא מצאו כלום".

משטרת קורל ספרינגס תמשיך את פעולות החילוץ, וה-Federal Aviation Administration תחקור את סיבת ההתרסקות.

המטוס, הרשום על שם חברת International Air Services, המריא במסגרת מבצע סיוע לאחר הוריקן מליסה, אשר פגע בג'מייקה ב-28 באוקטובר והותיר אחריו הרס נרחב.

התרסקות המטוס התרחשה דקות ספורות לאחר ההמראה, והצוותים המקומיים הגיבו תוך חמש דקות. הרשויות המקומיות טרם מסרו תגובה רשמית, ומאמצי החקירה יכללו גם את הרשויות הפדרליות לתעופה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

