נשיא סוריה: "לא ניכנס כעת למו"מ עם ישראל על הסכמי אברהם"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, התיחס הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) לשאלה האם סוריה בדרך להצטרף להסכמי אברהם ולחתום עם הסכם עם מדינת ישראל.

בריאיון ל'פוקס ניוז' אמר הנשיא הסורי כי: "המצב בסוריה שונה ממצבן של המדינות שהלכו עם הסכמי אברהם. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל מחזיקה ברמת הגולן מאז 1967".

לדברי א-שרע: "אנחנו לא ניכנס למו"מ ישיר כרגע. אולי הממשל האמריקני, יחד עם הנשיא טראמפ, יסייע לנו להגיע לסוג כזה של מו"מ".

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש לפגישתו עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא, ואמר כי הוא "בחור קשוח" וכי הוא "מסתדר איתו".

"אנחנו רוצים לראות סוריה מצליחה", הוסיף טראמפ: "אני חושב שהוא יכול לעשות זאת. היה לו עבר קשה? לכולנו יש עבר קשה".

טראמפ ציין כי הוא "מסתדר עם הנשיא הסורי. יש לי ביטחון שהנשיא הזה יוכל לעשות את העבודה".