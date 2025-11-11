כיכר השבת
"אולי טראמפ יסייע"

נשיא סוריה: "לא ניכנס כעת למו"מ עם ישראל על הסכמי אברהם"

"אנחנו לא הולכים להיכנס עם ישראל למשא ומתן ישיר כרגע, אולי הממשל האמריקני עם הנשיא טראמפ יעזור לנו", כך אמר הלילה נשיא סוריה א-שרע לאחר הפגישה ההיסטורית בבית הלבן (מדיני)

פגישת הנשיא טראמפ והנשיא הסורי א-שרע, אמש (צילום: דוברות הנשיא הסורי)

נשיא , אחמד א-שרע, התיחס הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) לשאלה האם סוריה בדרך להצטרף להסכמי אברהם ולחתום עם הסכם עם מדינת ישראל.

בריאיון ל'פוקס ניוז' אמר הנשיא הסורי כי: "המצב בסוריה שונה ממצבן של המדינות שהלכו עם הסכמי אברהם. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל מחזיקה ברמת הגולן מאז 1967".

לדברי א-שרע: "אנחנו לא ניכנס למו"מ ישיר כרגע. אולי הממשל האמריקני, יחד עם , יסייע לנו להגיע לסוג כזה של מו"מ".

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש לפגישתו עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא, ואמר כי הוא "בחור קשוח" וכי הוא "מסתדר איתו".

"אנחנו רוצים לראות סוריה מצליחה", הוסיף טראמפ: "אני חושב שהוא יכול לעשות זאת. היה לו עבר קשה? לכולנו יש עבר קשה".

טראמפ ציין כי הוא "מסתדר עם הנשיא הסורי. יש לי ביטחון שהנשיא הזה יוכל לעשות את העבודה".

