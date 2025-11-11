כיכר השבת
בידוד מדיני? נחנכה שגרירות חדשה במדינה חשובה עבור ישראל | תיעוד

משרד החוץ חנך היום שגרירות חדשה בטאלין בירת אסטוניה, בטקס בו נכח גם שר החוץ סער | אסטוניה נחשבת חלוצה עולמית בתחום הדיגיטציה של המגזר הציבורי ויש פוטנציאל גדול לחיזוק הקשרים בין המדינות (חדשות חוץ)

שרי החוץ מסירים את הלוט (צילום: שלו מן)

אחרי חודשים של הכנות, שר החוץ פתח לפני שעה קלה (שלישי) יחד עם שר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה, את שגרירות ישראל בטאלין, בירת אסטוניה. במהלך פתיחת השגרירות קבע השר סער מזוזה.

אסטוניה חשובה מאוד עבור ישראל, לא רק בשל האנטישמיות הפושה והניסיון לבודד את ישראל, אלא גם מכיוון שהיא חברה באיחוד האירופי ובנאט״ו.

בנוסף, אסטוניה היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום ההיי-טק. אסטוניה נחשבת חלוצה עולמית בתחום הדיגיטציה של המגזר הציבורי ויש פוטנציאל גדול לחיזוק הקשרים בין המדינות.

אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009, אך כעת נחנכה כאמור שגרירות.

יצוין, כי זוהי השגרירות החדשה השלישית של ישראל שנפתחת השנה בהחלטת שר החוץ, לאחר השגרירויות שנפתחו במולדובה (בפברואר) ובזמביה (באוגוסט).

דבריו של שר החוץ (צילום: שלו מן)

שר החוץ גדעון סער אמר: ״אנחנו כל הזמן מתקדמים. זאת השגרירות השלישית שאנחנו פותחים השנה. לפני כן פתחנו במולדובה ובזמביה - ועכשיו באסטוניה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי. יש לזה ערך רב".

עוד אמר שר החוץ סער שכאמור נמצא כעת באסטוניה: "ישראל מותקפת לא רק צבאית אלא גם מדינית, אבל ממשיכה לפתח ולקדם את היחסים המדיניים שלה. ואת זה אנחנו עושים היום כאן, בטאלין, וגאים מאוד בכך״.

