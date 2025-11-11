המשבר הדיפלומטי בין ישראל לצרפת הגיע היום לשיא חדש, לאחר שהרשויות הצרפתיות הודיעו כי לא יאשרו ל-8 חברות ביטחוניות ישראליות להשתתף בתערוכת נשק, כך לפי דיווח של הכתב ירון אברהם.

המדובר בתערוכת הנשק "Milipol Paris" שתתקיים בשבוע הבא בפריז. הצרפתים הסבירו כי השתתפותן "תהווה בעיה", אך טרם פירטו אילו חברות מדובר.

עם זאת, יתר החברות הישראליות שהוגשו לאישור צפויות לקבל אישור להשתתף בתערוכה.

בישראל קיבלו את ההודעה בתדהמה, במיוחד לאור העובדה שהפסקת אש בעזה נמשכת והיחסים בין המדינות כבר מתוחים גם כך עד הקצה.

לפי גורם ישראלי ל-N12, הצעד הצרפתי צפוי לעורר תגובה קשה, פומבית ומעשית: "לצעד שכזה יהיו השלכות דרמטיות על היחסים בין המדינות".

בישראל מאמינים כי אם צרפת מבקשת לשמור על יחסים תקינים, הדרך שבחרה תפגע עוד יותר במה שנותר מהקשרים הדיפלומטיים שהתדרדרו בחודשים האחרונים.

מחר צפויים הצרפתים לפרסם רשמית אילו מה-45 החברות הישראליות שאמורות היו להשתתף בתערוכה לא יורשו לעשות זאת.

בשלב זה לא ברור אם האיסור נובע מקשר לפעילות צה"ל בעזה או מפעילות החברות ביהודה ושומרון. במקביל, נמשך הלחץ הכבד מצד ישראל על ממשלת פריז לשנות את ההחלטה, ומדווח כי ייתכן שמקרון יכריז בקרוב על אישור להשתתפות כל החברות הישראליות.

מדובר במתח שחוזר על עצמו מדי שנה. בשנה שעברה ניסו הרשויות הצרפתיות למנוע השתתפות חברות ביטחוניות ישראליות בתערוכת "אירוסאטורי" ואף לאסור על ישראלים להגיע אליה, אך בית המשפט לענייני מסחר בצרפת ביטל את ההחרמה.

בהמשך השנה, בצעד דומה, נדרשו החברות הישראליות להסיר אמצעי לחימה התקפיים מביתני התערוכה ולהציב קירות הפרדה שחורים, מעין השפלה פומבית לתערוכה הישראלית.

ישראל איימה בעבר על צרפת להלאים קרקעות צרפתיות בירושלים, מהלך שפריז רואה כפגיעה של ממש בריבונותה.