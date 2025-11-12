ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר עומד בפני נסיונות להדיחו באופן מיידי, כך מדווח ה-BBC. לפי הדיווח, כיסאו של סטארמר בסכנה כבר בשבועיים הקרובים, מיד לאחר העברת התקציב.

בעלי בריתו של סטארמר הבהירו כי יילחמו בכל דרך כדי למנוע את הדחתו, מהלך שיוזמים חברי מפלגת הלייבור השלטת.

לפי מבקריו של ראש הממשלה, 'דאונינג 10' "מתבצר בעמדותיו" בלא רצון לפעול. "זה לא יעזור לממשלה לצאת מהבור בו אנחנו נמצאים", הם אומרים.

חבריו של ראש הממשלה משוכנעים כי נרקמת מזימה מאחורי גבו של המנהיג, והם נחושים לפעול בכל דרך כדי למנוע את הדחתו.

המשמעות היא שגורמים בלייבור יצביע בפרלמנט להחלפתו של ראש הממשלה במועמד אחר מטעם המפלגה.

האפשרות המדוברת היא הדחה יזומה. לפי התקנון, חברי פרלמנט מהלייבור יכולים ליזום הצבעת אי-אמון במנהיג. אם רוב חברי הסיעה מצביעים בעד אי-אמון, הליך בחירות חדש לראשות המפלגה נפתח. זהו הליך נדיר מאוד, כי הוא עלול לפרק את המשמעת הפנימית ולערער את מעמד הממשלה כולה.

היות שסטארמר הוא גם ראש ממשלת בריטניה, הדחתו תיצור מצב רגיש שבו מפלגת השלטון תצטרך לבחור מנהיג חדש בעודה מנהלת ממשלה – כמו שקרה לשמרנים בעת החלפת תרזה מיי ובוריס ג'ונסון.

באופן טכני, כל עוד ללייבור יש רוב בפרלמנט, החלפת המנהיג לא מחייבת בחירות כלליות חדשות, והמנהיג החדש הופך אוטומטית לראש הממשלה.

ובכל זאת, שרים וחברי המפלגה מכחישים כי קיימת מזימה כזו. "הוא אחד משני אנשים בלבד בחיים שניצחו בבחירות כלליות עבור הלייבור. זה יהיה טירוף להתמודד מולו אחרי 17 חודשים", הם אמרו.

אחת הדמויות שעולות כמחליפים פוטנציאליים לסטארמר היא שרת הפנים שבאנה מחמוד, ששמה עלה רבות לאחרונה במלחמתה נגד ההגירה הבלתי חוקית בממלכה.

אחד השרים ששוחח עם BBC בתנאים של אנונימיות, אישר שמצבו של סטארמר במפלגה לא טוב - וזאת בלשון המעטה.

השר תיאר את ירידתו הדרמטית של ראש הממשלה ומנהיג הלייבור בסקרים.

"זה נורא. הוא שנוא שם בחוץ. זה גרוע יותר ממה שזה היה תחת קורבין. אני לא רואה איך זה בר קיימא עד מאי", אמר השר.