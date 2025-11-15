נשיא ארה״ב דונלד טראמפ החריף היום (שבת) את הביקורת שלו כלפי חברת הקונגרס מרג׳ורי טיילור גרין (רפובליקאית-ג׳ורג׳יה), וכינה אותה “רפובליקנית בשם בלבד” (RINO).

RINO הוא קיצור ל-“Republican In Name Only”, כלומר “רפובליקני בשם בלבד”. זה מונח שטראמפ ותומכיו וגם פוליטיקאים רפובליקנים אחרים משתמשים בו כדי לתקוף חברי מפלגה שלטענתם אינם עומדים בערכים המרכזיים של הרפובליקנים או מסורבים לאידיאולוגיה השמרנית של המפלגה.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ: “חברת הקונגרס הקלילה מרג׳ורי טיילור גרין בוגדת בכל המפלגה הרפובליקנית כאשר פנתה לשמאל, הופיעה בצורה רעה בתוכנית View והפכה ל-RINO שתמיד ידענו שהיא כזו. עוד פוליטיקאית מזויפת, לא שונה מרנד פול ג׳וניור (תומאס מאסי), שנתפס כ-RINO במלוא מובן המילה! נעשה אמריקה שוב גדולה!!!”.

ההערות הללו הגיעו יום לאחר שטראמפ חזר בו מהתמיכה שלו בגרין, שהייתה בעבר בעלת ברית נאמנה, והציע שיתמוך בפריימריז נגדה.

בתגובה, גרין פרסמה פוסט ארוך שבו קישרה את הביקורת לכך שתמכה בהגשת בקשה לשחרור כל המסמכים הקשורים למקרהו של ג׳פרי אפשטיין.

“מעולם לא חשבתי שמאבק לשחרור קבצי אפשטיין, הגנה על נשים קורבנות, ומאבק לחשיפת רשת העשירים והחזקים יגרום לזה, אך כאן אנחנו. זה מדבר בעד עצמו,” כתבה בפלטפורמת X.

גרין, אחת מארבעה רפובליקנים שחתמו על הבקשה, גם תקפה את לחצו של טראמפ על המפלגה להתעלם מהמחלוקת: “טעויות ענקיות”.

השבוע שיחררו הדמוקרטים בבית הנבחרים יחד עם ועדת הפיקוח בראשות הרפובליקנים מסמכים נוספים במערכת, כולל אימיילים שהדליפו מידע המצביע על כך שטראמפ ידע יותר ממה שטען על קשריו הבעייתיים של אפשטיין. הנשיא דחה את הטענות והורה לאחרונה ל-DOJ לבדוק את קשרי הדמוקרטים עם אפשטיין.

גרין הביעה גם ביקורת על מדיניות החוץ של טראמפ, כולל תמיכה בישראל ובאוקראינה במהלך מלחמותיהן. בפוסט נוסף ב-X היא פרסמה תמונה שמראה כי לא קיבלה תרומות מקבוצת הלובי pro-Israel AIPAC. “זה והקבצים של אפשטיין הם הסיבה שטראמפ תוקף אותי,” כתבה. “מעניין מה יש בקבצים ומי ולמה מפעילים עליו כל כך הרבה לחץ.” היא הוסיפה: “אני סולחת לו ואתפלל שהוא יחזור להבטחות המקוריות של MAGA.”

טראמפ הגיב שוב ב-Truth Social: “מרג׳ורי ‘בוגדת’ גרין היא ביזיון למפלגה הרפובליקנית הגדולה שלנו!”