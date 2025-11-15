שלושה בני אדם נהרגו בפורטוגל ועשרות נפצעו לאחר מעבר הסופה 'קלאודיה' שגרמה לשיבושים רבים במערב אירופה.

בימים האחרונים, היכתה הסופה קלאודיה את ספרד, פורטוגל והגיע לבריטניה ביום שבת, שם גרמה לשיבושים נרחבים.

סערת קלודיה גרמה להצפות קשות ולפגיעה ניכרת בויילס ובאזורים אחרים בבריטניה, ועתה צפוי גל קור שיביא שלג וטמפרטורות נמוכות במיוחד בשבוע הקרוב, כך מסר משרד המטאורולוגיה הבריטי בשבת.

בויילס הוכרז אירוע חירום גדול, אחרי עשרות חילוצים והפנות תושבים במונמות׳ בעקבות הצפות רחבות לאחר שהנהר Monnow עלה על גדותיו.

סגן ראש משרד המטאורולגיה הרשמי של הממלכה ציין: “הלחץ הגבוה בצפון-מערב יזרים אוויר קר מהקוטב הצפוני אל בריטניה. הטמפרטורות ירדו משמעותית, יהיו כפור נרחב ולחות נמוכה יותר, אך קיימת סכנת קרח ושלג. בשילוב עם הרוח הצפונית, התחושה תהיה קרה מאוד.” בשבוע הבא עשויות הטמפרטורות להגיע עד -7 מעלות צלזיוס, עם טמפרטורת יום בודדת באזורים רבים.

בפורטוגל, גופותיהם של זוג קשישים אותרו בביתם השטוף במים ב-Fernao Ferro, מול נהר הטז’וס ליד ליסבון.

המשפחה ישנה בלילה, ולא הצליחה לברוח כאשר מפלס המים עלה במהירות. במקביל, ביום שבת פגעה טורנדו בעיר Albufeira שבדרום המדינה. סרטונים שפורסמו ברשתות חברתיות הראו נזק כבד לקרוואנים באתר קמפינג. מפקד ההגנה האזרחית האזורי, ויטור וז פינטו, דיווח כי אישה בריטית בת 85 נהרגה במקום, ועשרים ושמונה אנשים נוספים נפצעו במלון סמוך, כאשר שניים מהם הובהלו לבית חולים במצב קשה.

נשיא פורטוגל, מרסלו רבלו דה סוזה, הביע בצהריים את "סולידריותו עם משפחת הקורבן" וקיווה להחלמה מהירה לפצועים. שירותי המטאורולוגיה הפורטוגזיים (IPMA) הוציאו אזהרתה לכל חבל אלגרבה ולמחוזות בז'ה וסיטובאל, דרגה שנייה בחומרתה מתוך שלוש.

הסערה קלאודיה נמשכת והשפעתה ניכרת גם בספרד, שם חלקים מהמדינה חווים תנאי מזג אוויר קיצוניים, ובאיים הבריטיים ואירלנד, שהגיעו אליהם בשבת.