ארה"ב הגישה את הצעת ההחלטה הנוגעת לעזה למועצת הביטחון של האו"ם, לקראת הדיון שיתקיים ביום שני.

בפתח ההחלטה הוזכר גם "הקמת נתיב למדינה פלסטינית", אולם החלק הקריטי ביותר ייגע דווקא לכוח הצבאי של האו"ם שיפעל ברצועה ביום שאחרי.

למעשה, מועצת הביטחון של האו"ם יכולה להעניק סמכויות לשני סוגים של כוחות שיפעלו ברצועת עזה ביום שאחרי חמאס בעזה - אם יבוא יום כזה.

האפשרות הראשונה היא להעניק סמכויות מוגבלות במיוחד לכוח - ללא יכולת אכיפה משמעותיות.

הכוח יהיה ברצועה בתפקיד של משקיף בלבד, לא יכולת לאכוף את הפסקת האש, ללא יכולת לפרז את עזה ועוד פחות ללחום נגד חמאס.

אם כוח 'שמירת שלום' בלבד ייכנס לרצועה, הוא יהיה למעשה חסר שיניים ובעיקר חסר תועלת עבור ישראל שמאמינה שחמאס מעוניין בעיקר להתעצם מחדש, דבר שהוא עושה היטב מאז נחתם הסכם הפסקת האש.

אולם קיימת אפשרות נוספת, לפיה הכוח יקבל סמכויות נרחבות לפתוח באש ולפרק קיני טרור, והוא הנקרא "כוח אכיפת שלום".

לכוח כזה לא נדרש את הסכמת הצדדים, והוא רשאי לפעול בכוח נגד גורמי טרור, להיות חלק מפירוז חמאס ולמנוע את העצמתו מחדש.

הדיון צפוי להתקיים כאמור ביום שני בשעה 22:00 (שעון ישראל) ביוזמת ארה"ב. אם רוסיה וסין לא יטילו וטו, החלטת מועצת הביטחון תהיה מחייבת.

לפי ציטוט ב'ynet' מפי בכיר ישראלי, "הטיוטה האמריקנית במועצת הביטחון מחלישה את המעמד של הפלסטינים וקובעת תנאים מחמירים מאוד ליצירת מסדרון שיכול אולי להוביל להקמת מדינה פלסטינית", אמר גורם ישראלי.

"זה מרחיק אותם מאוד ממה שיש להם כבר היום, ולכן הם לא מרוצים מזה בכלל. הם נדרשים לשינויים כל כך מחמירים וקיצוניים, שהסיכוי שהם יצליחו לערוך אותם הוא אפסי. הם צריכים להפוך להיות שבדיה בערך כדי לקבל מדינה".

במקביל, ישראל עדיין מתנגדת בתקיפות לשליחתם של חיילים טורקיים לעזה, למרות שטורקיה החלה כבר באימון חיילים שיועדו בדיוק לשם כך. ארה"ב לוחצת על ישראל שתסכים לנוכחותם של הטורקים, אך נראה שלישראל יש בכל זאת זכות וטו בנושא.