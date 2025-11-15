כיכר השבת
תקום מדינה פלסטינית?

לקראת דיון דרמטי במועצת הביטחון: הסמכויות שיקבלו חיילי 'כוח השלום' בעזה - והמשמעויות

ישראל מתכוננת לדיון דרמטי שצפוי להתקיים ביוזמת ארה"ב ביום שני הקרוב, במסגרתו צפויה להתקיים - אם רוסיה לא תטיל וטו, הצעת החלטה של ארה"ב | ההצעה מתמקדת בעיקר בשליחת כוחות זרים לעזה, ואלפים מהם צפויים להגיע לישראל במסגרת התוכנית - ומשם לעזה | זה מה שצפוי להיות בהחלטה - והאם ישראל מרוצה מהתוכנית? (חדשות) 

טראמפ בביקור בכנסת (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90)

ארה"ב הגישה את הצעת ההחלטה הנוגעת לעזה למועצת הביטחון של האו"ם, לקראת הדיון שיתקיים ביום שני.

בפתח ההחלטה הוזכר גם "הקמת נתיב למדינה פלסטינית", אולם החלק הקריטי ביותר ייגע דווקא לכוח הצבאי של האו"ם שיפעל ברצועה ביום שאחרי.

למעשה, מועצת הביטחון של האו"ם יכולה להעניק סמכויות לשני סוגים של כוחות שיפעלו ברצועת עזה ביום שאחרי חמאס בעזה - אם יבוא יום כזה.

האפשרות הראשונה היא להעניק סמכויות מוגבלות במיוחד לכוח - ללא יכולת אכיפה משמעותיות.

הכוח יהיה ברצועה בתפקיד של משקיף בלבד, לא יכולת לאכוף את הפסקת האש, ללא יכולת לפרז את עזה ועוד פחות ללחום נגד חמאס.

אם כוח 'שמירת שלום' בלבד ייכנס לרצועה, הוא יהיה למעשה חסר שיניים ובעיקר חסר תועלת עבור ישראל שמאמינה שחמאס מעוניין בעיקר להתעצם מחדש, דבר שהוא עושה היטב מאז נחתם הסכם הפסקת האש.

אולם קיימת אפשרות נוספת, לפיה הכוח יקבל סמכויות נרחבות לפתוח באש ולפרק קיני טרור, והוא הנקרא "כוח אכיפת שלום".

לכוח כזה לא נדרש את הסכמת הצדדים, והוא רשאי לפעול בכוח נגד גורמי טרור, להיות חלק מפירוז חמאס ולמנוע את העצמתו מחדש.

הדיון צפוי להתקיים כאמור ביום שני בשעה 22:00 (שעון ישראל) ביוזמת ארה"ב. אם רוסיה וסין לא יטילו וטו, החלטת מועצת הביטחון תהיה מחייבת.

לפי ציטוט ב'ynet' מפי בכיר ישראלי, "הטיוטה האמריקנית במועצת הביטחון מחלישה את המעמד של הפלסטינים וקובעת תנאים מחמירים מאוד ליצירת מסדרון שיכול אולי להוביל להקמת מדינה פלסטינית", אמר גורם ישראלי.

"זה מרחיק אותם מאוד ממה שיש להם כבר היום, ולכן הם לא מרוצים מזה בכלל. הם נדרשים לשינויים כל כך מחמירים וקיצוניים, שהסיכוי שהם יצליחו לערוך אותם הוא אפסי. הם צריכים להפוך להיות שבדיה בערך כדי לקבל מדינה".

במקביל, ישראל עדיין מתנגדת בתקיפות לשליחתם של חיילים טורקיים לעזה, למרות שטורקיה החלה כבר באימון חיילים שיועדו בדיוק לשם כך. ארה"ב לוחצת על ישראל שתסכים לנוכחותם של הטורקים, אך נראה שלישראל יש בכל זאת זכות וטו בנושא.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מה לעשות זה היום שאחרי אחרי הניצחון המוחלט
בני ברקי.
4
כל מילימטר ברצועה שלא ידרכו בו חיילי צה"ל יהיה בשליטת חמאס כל מי שחושב אחרת הוזה ומדמיין ולא מבין שום דבר
יהודה
3
הדבר האחרון שאנחנו צריכים כאן זה חיילים מטעם ארדואן
אוריאל
2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
יש מדינות עוינות / מוסלימיות שביקשו להצטרף לכוח זה.. כמו אינדונזיה , אזרביג'ן, בין היתר.. להזכיר לכולם.. כמעט כל העולם הצביע נגדנו ובעד מדינה פלסטינית.. כך שזה פשוט עוד כוח חדש של אויבים עם נשק וצבא מסודר על הגבול שלנו
אני

