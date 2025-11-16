נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נכנס לשבוע מכריע בניסיונו לחדש את תנופת הסכמי אברהם ולהביא את סעודיה לשולחן הנורמליזציה, לקראת פגישת העבודה שלו עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן.

אך לצד האופטימיות שהוא משדר כלפי חוץ, דווקא מריאד מגיע מסר תקיף שמצנן את ההתלהבות. בעוד טראמפ מתכונן לפגישה חגיגית עם יורש העצר מוחמד בן סלמאן בבית הלבן ביום שלישי, בממלכה מבהירים שאין שום שינוי בעמדה הבסיסית: עבור הסעודים, נורמליזציה עם ישראל תתרחש רק אם תובטח דרך ברורה להקמת מדינה פלסטינית.

במהלך סוף השבוע אמר טראמפ לכתבים במטוס הנשיאותי כי הוא מקווה לראות את סעודיה נכנסת להסכמי אברהם ״מאוד בקרוב״. הוא הציג את המגעים עם בן סלמאן כהמשך ישיר לפרויקט הדגל שלו מהכהונה הראשונה, וטען שהפסקת האש השברירית בין ישראל לחמאס ברצועה מייצרת חלון הזדמנויות ליציבות אזורית.

בכירים בממשלו מסרו לסוכנות הידיעות AP כי ישנה זהירות רבה מתחת לפני השטח, וכי אף שהסיכוי להסכם מיידי נמוך, קיימת תקווה להתקדמות עד סוף הקדנציה השנייה של הנשיא טראמפ.

אותם גורמים הדגישו שבשיחות הפנימיות ברור שסעודיה לא קרובה לחתימה בשלב זה, אך בתרחיש אופטימי ניתן יהיה להגיע להבנות עד 2029.

גם המאמץ האמריקאי והישראלי בתקופת ממשל ביידן לא הניב פריצת דרך, תחילה בשל התנגדות המלך סלמאן בתקופת ממשלו הראשון של טראמפ, ובהמשך בשל הסתייגות של בן סלמאן עצמו לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר והמלחמה בעזה.

למרות כוונתו של MBS להיות גמיש יותר מאביו, הוא דורש הבטחת מסלול ברור למדינה פלסטינית, תנאי שישראל תחת נתניהו מתנגדת לו בעקביות.

בממשל טראמפ מאמינים כי תוכניתו ליישוב הסכסוך בעזה, הכוללת עשרים סעיפים, עשויה לשמש בסיס לכך, אבל מהלך כזה עלול לעורר התנגדות קשה בירושלים אם יכלול לוחות זמנים מחייבים.

כבר כעת, הצעתו של טראמפ שנמצאת עוד בשלב הטיוטה, לקראת הצבעה במועצת הביטחון של האו"ם, גררה שורת גינויים חריפים בימין בישראל.

גורם בבית המלוכה הסעודי אמר היום לחדשות 12 כי ״לא תהיה נורמליזציה עם ישראל ללא פתרון שתי המדינות״.

הוא הבהיר שהעמדה הזו לא תשתנה, גם לא בעקבות לחץ מצד הנשיא האמריקאי. ״טראמפ לא ילחץ עלינו אחרת, וגם אם כן, נורמליזציה לא תתרחש ללא תנאי בסיסי זה״, אמר. אותו גורם הוסיף שהחלטת הנורמליזציה אינה בידי ריאד בלבד, אלא בעיקר בידי ישראל, שלדבריו חייבת להסכים לפתרון המבוסס על גבולות 1967. לדבריו, אם בישראל לא תקום ממשלה שתאמץ את העיקרון הזה, הממלכה תמתין. הוא ציין כי להערכתו הדבר עשוי להתממש רק בסוף אוקטובר 2026, בתקווה לדבריו שהממשלה הנוכחית תוחלף.

האמריקאים מצידם מנסים לייצר תהליך הדרגתי: אחד הבכירים אמר ל-AP שהצלחת הפגישה הקרובה תוגדר מבחינתם גם אם הסעודים רק יכירו בפומבי בתוכנית טראמפ כנקודת פתיחה שתוביל בעתיד למדינה פלסטינית, וצעד כזה עשוי לאפשר התקדמות זהירה לקראת הסכמים רחבים יותר עם ישראל.

לצד הדיון המדיני, סוגיות ביטחוניות וכלכליות צפויות ללוות את השיחות בבית הלבן. על פי דיווח AP, בן סלמאן מגיע לוושינגטון עם ״רשימת משאלות״ הכוללת עיגון התחייבות אמריקאית להגנה על הממלכה, הסדרת שיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, וגם רצון לרכוש מטוסי F־35 מתקדמים מארצות הברית.

אותו גורם סעודי אישר בשיחה עם N12 שהנושא אכן יעלה, אך מיהר להדגיש כי סעודיה לא תלויה בוושינגטון בלבד. ״גם אם לא נקנה F35 מארצות הברית, זה לא משנה. נקנה נשק מתקדם אחר ממדינות אחרות, למרות שארצות הברית הייתה ותישאר בעלת ברית אסטרטגית״.

בארצות הברית מעריכים שהעסקה הזו לא צפויה להיסגר בביקור הנוכחי, בין השאר בשל חשש לפגיעה ביתרון האיכותי של ישראל ובשל האפשרות שטכנולוגיה רגישה תזלוג לסין. אף על פי כן, בסביבת טראמפ מזכירים את יכולתו להפתיע ברגע האחרון, אם ימצא נתיב שמשלב הישג מדיני עם שמירה על אינטרסים ביטחוניים אמריקאיים וישראליים.

למרות פוטנציאל האופטימיות שמשדר טראמפ, האתגר עדיין גדול. שורה של סוגיות פתוחות כגון פירוק חמאס מנשקו, הסדרת מנגנוני ביטחון בינלאומיים והקמת ממשל חלופי ברצועה עלולות לפגוע בהפסקת האש.

כך או כך, הפגישה הצפויה השבוע תבחן עד כמה רחוק יכולים טראמפ ובן סלמאן ללכת בשלב זה, ומה מידת הנכונות של שתי המדינות לקחת סיכונים פוליטיים כדי להזיז את התהליך קדימה: סעודיה דורשת דרך ברורה ל"מדינה פלסטינית", ובישראל אין הסכמה על כך. בין שתי העמדות האלה ינסה טראמפ למצוא נוסחה שתאפשר לו לקדם הסכם שירשום לזכותו פרק נוסף בהיסטוריה המדינית של המזרח התיכון.