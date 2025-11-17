כיכר השבת
פיצוץ אדיר ולהבות ענק

45 עולי רגל נהרגו בהתנגשות בין אוטובוס למכלית דלק בסעודיה | תיעוד

45 עולי רגל הודים נהרגו הלילה בהתנגשות בין אוטובוס נוסעים למיכלית דלק על גשר בסעודיה | עשרות הנוסעים היו בדרכם חזרה ממכה למדינה, אדם אחד ניצול בנס - מצבו קשה (תיעוד)

האוטובוס הבוער, מוקדם יותר היום (צילום: לפי סעיף 27א)

פיצוץ אדיר ולהבות ענק: אוטובוס עמוס נוסעים שהסיע עולי רגל בסעודיה עלה באש לאחר שהתנגש בכביש במיכלית דיזל.

לפי הדיווחים הרשמיים בממלכה, 45 מתוך 46 הנוסעים באוטובוס נהרגו במקום, נוסע אחד שרד ונמצא במצב קשה.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה האוטובוס בוער על גשר צר באזור מדברי, עם להבות ענק העולות מן העמק ועמוד עשן מיתמר לגובה רב. ברקע נשמע פיצוץ משני עז.

כוחות הכיבוי וההצלה של סעודיה שהגיעו למקום בעקבות הדיווחים, החלו בפעולות הכיבוי והחילוץ.

הנוסעים כולם הגיעו מהודו, במסגרת מסע עלייה לרגל לערים הקדושות לאיסלאם.

לפי הדיווחים הם עשו את דרכם ממכה למדינה בתום ביקור באתר הקדוש לאיסלם. ההתנגשות הקטלנית התרחשה בסביבות השעה 1:30 לפנות בוקר (שעון מקומי), וכלי הרכב המשיכו לבעור שעות רבות לאחר מכן.

שר החוץ ההודי, ס' ג'אישנקר, הבטיח תמיכה מלאה למשפחות הקורבנות.

"המום עמוקות מה בה היו מעורבים אזרחים הודים במדינה, ערב הסעודית. שגרירותנו בריאד והקונסוליה שלנו בג'דה נותנות את מלוא התמיכה לאזרחים הודים ולמשפחות שנפגעו בתאונה זו. תנחומים הכנים למשפחות השכולות. התפללו להחלמתם המהירה של הפצועים", כתב ב-X

