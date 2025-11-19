נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן חתמו אתמול בבית הלבן על סדרת הסכמים רחבה שמגדירה מחדש את עומק שיתוף הפעולה בין וושינגטון לריאד.

לפי הודעת הדוברות הרשמית, מדובר במהלך שמבסס את הברית האסטרטגית, מגדיל את ההשקעות הסעודיות בארצות הברית כמעט לטריליון דולר, ומחזק הן את מעמדה הכלכלי של ארצות הברית והן את מבנה ההרתעה האזורי במזרח התיכון. ההודעה פורסמה בתום ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן אמש.

בבית הלבן מציינים כי ההסכמים החדשים נשענים על ביקורו המוצלח של טראמפ בריאד בחודש מאי, שבמהלכו התחייבה סעודיה להשקיע 600 מיליארד דולר בארצות הברית.

כעת הודיע יורש העצר על הרחבת ההתחייבות לסכום המתקרב לטריליון דולר, מה שהוגדר בוושינגטון כהבעת אמון יוצאת דופן בממשל האמריקאי ותמריץ אדיר ליצירת מקומות עבודה חדשים ברחבי ארצות הברית.

עם זאת, בארה"ב מציינים את העובדה כי מדינות רבות שהתחייבו על סכומי השקעות אסטרונומים במסגרת מלחמת הסחר עם טראמפ - מעולם לא עמדו בכך, וכי ישנו סימן שאלה האם ההשקעות הללו אכן יתבצעו במלואן בסופו של דבר.

במרכז המהלך - ואולי החלק המדאיג ביותר שבו מבחינת ישראל, עומד הסכם שיתוף פעולה אזרחי בתחום הגרעין, שנחתם לאחר שהושלמו משא ומתן וטיוטות משפטיות ארוכות.

ההסכם אמור לאפשר לשתי המדינות להקים שותפות גרעינית ארוכת טווח, בהיקף של מיליארדי דולרים, תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של אי הפצת נשק גרעיני.

המשמעות היא הקמת תשתית גרעינית אזרחית-סעודית, שייתכן ותכלול גם יכולת העשרה מקומית.

לצד זאת הוכרז על מסגרת משותפת לפיתוח ולייצוב שרשראות אספקה של מינרלים חיוניים, וכן על מזכר הבנות בתחום הבינה המלאכותית, שבמסגרתו תזכה סעודיה לטכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות תוך הגנה על פיתוחים רגישים.

במישור הביטחוני נחתם הסכם ההגנה האסטרטגי בין ארצות הברית לסעודיה, אשר הוגדר כציון דרך ביחסים המתמשכים בין המדינות זה יותר משמונים שנה.

לפי הבית הלבן, ההסכם יקל על תעשיית הביטחון האמריקאית לפעול בסעודיה, יגדיל את חלקה של הממלכה בנטל הביטחוני המשותף ויחזק את יכולות ההרתעה במזרח התיכון.

למרות הצהרותיו של טראמפ, הסכם מכירת המטוסים לא נחתם אתמול בוושינגטון, אך הוכנס להסכם סעיף להסכמה עקרונית של "עסקה עתידית" - מהלך חשוב בפני עצמו מבחינתה של סעודיה.

לפי ההודעה, טראמפ אישר חבילת מכירות נשק נרחבת שבמרכזה עסקאות עתידיות למטוסי F35 ורכישת כשלוש מאות טנקים אמריקאיים, מהלך שאמור לתמוך באלפי עובדים בארצות הברית ולהעצים את בניית הכוח הסעודי.

על השאלה אם הדבר ייקח מישראל את העליונות האווירית שלה במזרח התיכון אמר טראמפ ש"ישראל תשמח".

בצד הכלכלי מציינים שתי המדינות כי יעמיקו את שיתוף הפעולה בסוגיות סחר והשקעות, כולל הסרת חסמים וביסוס סטנדרטים אחידים.

בין היתר הוזכר ההסכם החדש שלפיו סעודיה תכיר בתקני הבטיחות האמריקאיים לרכב, צעד המיועד להקל על יצרני רכב וחלקי חילוף בארצות הברית. משרד האוצר האמריקאי ומשרד האוצר הסעודי חתמו גם הם על מסמכים להרחבת שיתופי פעולה בשוקי ההון ובמוסדות פיננסיים בינלאומיים.

על פי הבית הלבן, מכלול ההסכמים שנחתם אתמול משלב בין מינרלים חיוניים, טכנולוגיה מתקדמת, יוזמות גרעין אזרחי ומיזמים ביטחוניים רחבי היקף. בהודעה הרשמית מצוין כי מדובר ביסודות שצפויים להעניק יתרון אסטרטגי וטכנולוגי לארצות הברית ולהבטיח החזר משמעותי למשק האמריקאי ולמשפחות העובדות במשך עשורים קדימה.