תיעוד מפחיד: שריפה היסטורית ביפן החריבה 170 מבנים עד עפר

האש שאחזה ברובע סאגאנוסקי שבעיר אויטה בדרום יפן הפכה בתוך שעות לאסון העירוני הגדול ביותר במדינה זה כמעט חמישים שנה.

עוד לפני שהתבררה סיבת הדלקה, האש כבר הספיקה לזלוג אל מדרונות מיוערים סמוכים ולהגיע גם לאי לא מיושב המרוחק יותר מקילומטר מהחוף.

הרוחות החזקות דחפו את הלהבות במהירות, ובזמן שמסוקים של הצבא ושירותי הכבאות ניסו להילחם בהן מהאוויר, התברר ממד ההרס: מעל 170 מבנים הושמדו עד עפר, ועננים כבדים של עשן כיסו את נמל הדייג המקומי הידוע בדגי הסקי שלו.

האירוע החל ביום שלישי בשעות הערב, כאשר מוקד אש קטן שהתפתח בין בתי העץ בצלע ההר התפשט במהירות והפך לשרפה ששרפה שטח של כמעט חמישים אלף מטרים רבועים, היקף השווה לשבעה מגרשי כדורגל.

הרשויות הורו על פינוי מיידי, וכלל התושבים עזבו את בתיהם ועברו למקלט חירום בעיר. במהלך פעולות הכיבוי דיווחו צוותים על הפסקות חשמל בכשלוש מאות בתים באזור, והכוחות המשיכו להדוף את הלהבות גם כשהשטח כבר הפך לעיי חורבות.

בזמן שהמחלצים עברו בין המבנים החרוכים, התברר כי אדם אחד נספה בשרפה. בנוסף, אישה בשנות החמישים לחייה פונתה לבית החולים לאחר שספגה כוויות קלות. המשטרה המקומית מסרה כי החקירה לבירור נסיבות פרוץ האש עדיין פתוחה, וכי אין בשלב זה ממצאים חד משמעיים על הגורם הראשוני.

ראש ממשלת יפן, סנה טאקאיצ'י, התייחסה לאירוע ברשת איקס וכתבה כי היא משתתפת בצער התושבים שנאלצים לפנות את בתיהם בקור. היא הוסיפה כי הממשלה תעמיד לרשות האזור את כל הסיוע הנדרש בשיתוף הרשויות המקומיות.

היקף המבנים שנשרפו וגודל השטח שנכבש בלהבות מציבים את האסון הנוכחי כשרפה העירונית הגדולה ביותר ביפן מאז שנות השבעים, וישנן הערכות שהטיפול בה יימשך עוד ימים ארוכים, במיוחד באזורי היער שמסביב.