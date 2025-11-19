נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם תוכנית לסיום המלחמה באוקראינה, כך דיווח כתב חדשות 12 ברק רביד.

מסתבר שהנשיא טראמפ התחבר לרעיון ה"נקודות", שכן התוכנית המדוברת תכיל 28 קווי יסוד שינסו להביא לסיומה את המלחמה הקשה ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.

המלחמה המדממת גבתה עד כה את חייהם או את כשירותם ללחום של מיליוני חיילים משני הצדדים, ואלפים נופלים בקרב בכל שבוע מדיווחים עדכניים.

לפי הדיווח, ברוסיה הביעו דווקא אופטימיות על התוכנית, בעוד לא ברור אם היא תמצא חן בעיני זלנסקי וחבריו האירופאים.

לפי רביד, התוכנית מחולקת לארבעה חלקים עיקריים:

התנאים לסיום המלחמה באוקראינה. ערבויות ביטחוניות. ביטחון באירופה. עתיד היחסים בין ארה"ב לרוסיה ולאוקראינה.

כמו בעזה גם באוקראינה, מי שמקדם את התוכנית הוא שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף, והוא גם זה שבונה אותה לפרטיה.

בפגישתו האחרונה עם שליחו של פוטין קיריל דמיטרייב, הביע האחרון סיפוק מעבודתו של ויטקוף והתבטא כי "אנחנו מרגישים שהעמדה הרוסית באמת זוכה להתייחסות".

בכיר בבית הלבן שהגיב על התוכנית אמר לרביד כי "דעתו של הנשיא ברורה - הגיע הזמן לעצור את ההרג ולהגיע להסכם שיסיים את המלחמה. הנשיא טראמפ מאמין שיש הזדמנות לסיים את המלחמה חסרת ההיגיון הזו אם הצדדים יראו גמישות", אמר בכיר בבית הלבן.

אוקראינה טרם הגיבה לרעיון של טראמפ, אולם בכיר אוקראיני אמר ש"אנחנו יודעים שהוא עובד על משהו".

לפי הדיווח, האמריקנים מנסים כעת לשכנע את אוקראינה והאירופאים להצטרף לתוכנית ולחזור לשולחן המשא ומתן על פיה.

השליח הרוסי הוסיף כי "זה קורה על רקע העובדה שרוסיה בהחלט משיגה הצלחות נוספות בשדה הקרב".

ואכן, רוסיה הראתה התקדמות משמעותית בשבועות האחרונים כשהצליחה לפרוץ את קווי ההגנה של פוקרובסק, עיר אסטרטגית במחוז דונייצק עליו טוען פוטין בעלות.

"אנחנו חושבים שהתזמון לתוכנית הזו עכשיו הוא טוב. אבל שני הצדדים צריכים להיות מעשיים ומציאותיים", הוסיף הגורם האמריקני ששוחח עם הכתב הישראלי.