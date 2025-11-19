טרגדיה: איש עסקים ישראלי נהרג בתאונת דרכים קטלנית בניגריה

ישראלי בן 64 נהרג היום (רביעי) בתאונת דרכים קשה באבוג'ה, בירת ניגריה, בעת היציאה מנמל התעופה בעיר. האיש, ששהה במדינה במסגרת נסיעת עסקים, נפצע אנושות בתאונה שבה מצאו את מותם ארבעה אנשים נוספים.

ההרוג זוהה על ידי הרשויות, והודעה נמסרה למשפחתו בישראל. במקביל, חברת הביטוח שבה היה מבוטח ההרוג פועלת להטסת גופתו לישראל לצורך קבורה.

משרד החוץ עדכן כי הטיפול במקרה מתנהל על ידי המחלקה לישראלים בחו"ל ושגרירות ישראל בניגריה, המלווים את בני המשפחה בשעה הקשה.

"המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ ושגרירות ישראל בניגריה, העומדות בקשר עם המשפחה בשעתה הקשה", נמסר ממשרד החוץ.