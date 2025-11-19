כיכר השבת
טרגדיה: איש עסקים ישראלי נהרג בתאונת דרכים קטלנית בניגריה

איש עסקים ישראלי נהרג בצהריים בתאונת דרכים באבוג'ה, בירת ניגריה, בעת היציאה מנמל התעופה בעיר, לצד ארבעה בני אדם נוספים | הודעה נמסרה למשפחתו והחלו הסידורים להטסת גופתו ארצה | "המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ ושגרירות ישראל בניגריה, העומדות בקשר עם המשפחה בשעתה הקשה", נמסר ממשרד החוץ (בעולם)

נר נשמה (Unsplash)

ישראלי בן 64 נהרג היום (רביעי) בתאונת דרכים קשה באבוג'ה, בירת ניגריה, בעת היציאה מנמל התעופה בעיר. האיש, ששהה במדינה במסגרת נסיעת עסקים, נפצע אנושות בתאונה שבה מצאו את מותם ארבעה אנשים נוספים.

ההרוג זוהה על ידי הרשויות, והודעה נמסרה למשפחתו בישראל. במקביל, חברת הביטוח שבה היה מבוטח ההרוג פועלת להטסת גופתו לישראל לצורך קבורה.

משרד החוץ עדכן כי הטיפול במקרה מתנהל על ידי המחלקה לישראלים בחו"ל ושגרירות ישראל בניגריה, המלווים את בני המשפחה בשעה הקשה.

"המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ ושגרירות ישראל בניגריה, העומדות בקשר עם המשפחה בשעתה הקשה", נמסר ממשרד החוץ.

