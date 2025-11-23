כיכר השבת
טראמפ בהכרזה דרמטית: ארגון "האחים המוסלמים" יוצא מהחוק ויוגדר כארגון טרור

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע הערב כי הוא מתכוון להכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור זר | ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנשיא דונלד טראמפ על החלטתו להוציא מחוק לחוק את ארגון האחים המוסלמים ולהגדיר אותו כארגון טרור | "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון" אמר (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הכנסת)

נשיא ארצות הברית הודיע הערב (ראשון) כי הוא מתכוון להכריז על ארגון האחים המוסלמים כארגון טרור זר, צעד שיהווה מכה משמעותית נגד הארגון האיסלאמיסטי, שמואשם בהסתה לרדיקליזציה של צעירים מוסלמים ובפגיעה ביציבות המזרח התיכון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנשיא דונלד טראמפ "על החלטתו להוציא מחוק לחוק את ארגון האחים המוסלמים ולהגדיר אותו כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון. מדינת ישראל הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב".

בראיון לאתר "ג'סט דה ניוז" (Just the News) אמר טראמפ כי ההכרזה על האחים המוסלמים "תיעשה במונחים החזקים והיעילים ביותר", וציין כי "המסמכים הסופיים נמצאים בשלבי גיבוש". ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר חשיפה ארוכה של אותו עיתון על פעילות הארגון, והיא מהווה המשך למאמצים שהחלו כבר בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ.

ארגון האחים המוסלמים, שהוקם לפני כמעט מאה שנה במצרים, פועל כיום בסניפים, מפלגות ותנועות מקושרות ברחבי העולם. מטרתו המוצהרת היא הקמת מדינה איסלאמית – ח'ליפות – שתופעל על פי שריעה איסלאמית.

חוקרי טרור מייחסים לארגון השפעה על ג'יהאדיסטים מודרניים כמו אוסמה בן לאדן ואיימן אל-זווהירי, ומקשרים אותו לארגוני טרור כמו חמאס, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ואל-קאעידה.

