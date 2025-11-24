יוזמת טראמפ ומאסק 'DOGE' נסגרה ללא חסכונות מוכחים

מחלקת יעילות הממשל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (DOGE – Department of Government Efficiency) פורקה באופן רשמי, שמונה חודשים לפני המועד המתוכנן לסיום המנדט שלה ביולי 2026.

היוזמה הושקה בקול תרועה רמה בתחילת כהונתו השנייה של טראמפ כסמל להבטחותיו לקצץ בגודל הממשל. היא הגיעה לסיומה המוקדם על רקע טענות מצד מבקרים כי סיפקה "מעט חסכונות מדידים".

סקוט קופור, מנהל משרד ניהול כוח האדם הפדרלי (OPM), אישר את הפירוק המפתיע בשיחה עם רויטרס, והיה זה הדיון הפומבי הראשון מטעם ממשל טראמפ על סופה של DOGE. כשנשאל על מעמדה של המחלקה, אמר קופור: "זה לא קיים" עוד, והוסיף כי היא אינה עוד "ישות ריכוזית".

DOGE החלה את דרכה בינואר וביצעה חדירות דרמטיות ברחבי וושינגטון, במטרה לצמצם במהירות סוכנויות פדרליות, לקצץ בתקציביהן או להפנות את עבודתן ליעדי טראמפ. הניגוד בין הפרישה השקטה של DOGE לבין המאמץ הנרחב של הממשל במשך חודשים למשוך אליה תשומת לב הוא חד.

בתחילה, הונהגה DOGE על ידי המיליארדר אילון מאסק, שקידם את עבודתה בקביעות בפלטפורמת X. מאסק אף הציג מסור חשמלי בכנס הפעולה הפוליטית השמרנית (CPAC) בפברואר 2025, וכינה אותו "המסור החשמלי לבירוקרטיה".

אף על פי ש-DOGE טענה כי קיצצה עשרות מיליארדי דולרים בהוצאות, מומחים פיננסיים חיצוניים לא הצליחו לאמת זאת, מכיוון שהיחידה לא סיפקה חשבונאות ציבורית מפורטת של עבודתה.

משרד ה-OPM, המטפל במשאבי האנוש של הממשל הפדרלי, קיבל מאז את רבים מתפקידי DOGE. בנוסף, הקפאת הגיוס הכלל-ממשלתית – שהייתה סימן היכר נוסף של DOGE – הסתיימה כעת. קופור ציין כי "אין יותר יעד סביב צמצומים".

עובדים בכירים לשעבר ב-DOGE עברו לתפקידים אחרים בממשל. ג'ו גביה, ממייסדי Airbnb, שהיה חלק מצוות DOGE, עומד כעת בראש "סטודיו לעיצוב לאומי" חדש שנוצר בהוראת הנשיא טראמפ, ותפקידו לייפות את אתרי האינטרנט הממשלתיים. גם עובדים נוספים עברו לתפקידים כגון מנהל טכנולוגיה ראשי במחלקת הבריאות ושירותי האנוש.

דוברת הבית הלבן, ליז האוסטון, מסרה בתגובה כי "הנשיא טראמפ קיבל מנדט ברור לצמצם בזבוז, הונאה וניצול לרעה ברחבי הממשל הפדרלי, והוא ממשיך למלא באופן פעיל את המחויבות הזו".