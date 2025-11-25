נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם על צו נשיאותי שמורה לשרי האוצר והחוץ שלו לקבוע אם להגדיר סניפים מסוימים של תנועת 'האחים המוסלמים' כארגוני טרור זרים.

המטרה של המהלך המשמעותי של הנשיא היא לסכל את היכולות והפעילות של הסניפים של האחים המוסלמים שיוגדרו כארגוני טרור זרים ובכך "לשלול מהם משאבים ולשים סוף לכל איום אפשרי שהם עלולים להוות על אזרחים אמריקנים ועל ביטחונה הלאומי של ארה"ב".

בהודעת הבית הלבן הלילה נאמר בין היתר: "הנשיא טראמפ מתמודד מול הרשת הבין-לאומית של האחים המוסלמים, אשר מעודדת טרור וקמפיינים נגד ארצות הברית במטרה לערער את יציבותה, ונגד בעלות הברית שלה במזרח התיכון".

בבית הלבן נימקו את המהלך: "אחרי מתקפת 7 באוקטובר 2023, הזרוע הצבאית של סניף האחים המוסלמים בלבנון סייעה לארגוני טרור לשגר רקטות נגד מטרות אזרחיות וצבאיות בישראל.

"ביום שבו חמאס ביצע את טבח 7 באוקטובר קרא בכיר בסניף האחים המוסלמים במצרים לבצע תקיפות אלימות נגד שותפות ויעדים שקשורים לארה"ב במזרח התיכון, ודיווחים מצביעים על כך שראשי האחים המוסלמים בירדן סיפקו במשך תקופה ארוכה סיוע חומרי לזרוע הצבאית של חמאס".

כזכור, שלשום, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס להחלטת טראמפ ואמר: "אני רוצה לשבח את הנשיא טראמפ על ההחלטה שלו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את ארגון האחים המוסלמים ארגון טרור".

לדבריו: "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב".