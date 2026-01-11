כיכר השבת
רגע דרמטי במחאות: דגל איראן נתלש בלב לונדון

חוצה יבשות: מפגין נחוש מטפס על מרפסת שגרירות איראן בלונדון, תולש את דגל הרפובליקה האסלאמית ומניף במקומו את סמל "האריה והשמש" ההיסטורי לקול תשואות הקהל (העולם הערבי)

מפגין תולש את גדל איראן בשגרירות לונדון (צילום: רשתות חברתיות)

ניצבת כעת בפני גל המחאות המשמעותי ביותר מזה שנים, כאשר המשטר בטהראן פועל ביד קשה בניסיון לחנוק את המרי האזרחי.

בעוד הגישה לאינטרנט נותקה בכל רחבי המדינה, הדיווחים המגיעים מהשטח מציירים תמונה מדממת: מאות בני אדם נהרגו ומעל 2,300 נעצרו בעימותים. התובע הכללי של איראן החריף את הטון והזהיר כי המפגינים ייחשבו ל"אויבי הא-ל" (אישום שגזר דינו הוא מוות) והנחה את מערכת המשפט לפעול נגדם ללא רחמים או חמלה.

הזעם הגיע גם אל לב שכונת קנזינגטון היוקרתית בלונדון, שם התרחש ביום שישי רגע של התרסה יוצאת דופן. מפגין נחוש טיפס על מרפסת שגרירות איראן, תלש את דגל הרפובליקה האסלאמית והניף במקומו את סמל "האריה והשמש" (סמל של איראן לפני המהפכה של 1979). לקול תשואות הקהל המריע בחוץ.

המשטרה המטרופוליטנית של לונדון הוזעקה למקום וביצעה שני מעצרים בגין הסגת גבול ותקיפת עובד חירום, אם כי נכון לעכשיו לא ברור אם המפגין שטיפס על המבנה נמצא ביניהם. האירוע בלונדון מצטרף למפגני סולידריות נוספים בפריז, ברלין ובוושינגטון, המעניקים רוח גבית למפגינים בתוך איראן.

בעוד המשטר מאיים בדיכוי חסר תקדים, נשיא ארה"ב שלח אזהרה חדה לטהראן: "איראן בצרות צרורות". טראמפ הבהיר כי ארה"ב עוקבת מקרוב אחר המתרחש ותגיב "בעוצמה רבה במקום שבו זה כואב" אם המשטר יפנה לאלימות המונית נגד אזרחיו.

