רשת X (טוויטר לשעבר) ביצעה בסוף השבוע האחרון עדכון קטן אך משמעותי במדיניות הפרטיות, המאפשר כעת לכל גולש להיחשף למידע טכני רגיש על משתמשים אחרים. הפיצ'ר החדש מציג בלחיצת כפתור את המדינה המדויקת ממנה הוקם החשבון, את תדירות שינוי שם המשתמש ואפילו את סוג המכשיר המקורי.

>> למגזין המלא - לחצו כאן על העדכון עבדו בחודשים האחרונים בחברת X, והפיצ'ר המגלה את מיקום המשתמשים השלים פיילוט בחודש שעבר והפצתו לחשבונות החלה בהדרגה בסוף השבוע. כדי לבדוק את מיקום המשתמש, יש ללחוץ בדף החשבון על "תאריך הצטרפות" לרשת, ואז תיפתח רשימה שכוללת, מיקום, תאריך הצטרפות, שינויי שם, ממשק החיבור (חנות יישומים כולל מיקום או דפדפן רשת) ועוד נתונים כמו מתי החשבון אומת, אם אומת. "כשאתם קוראים תוכן ב-X, אתם אמורים להיות מסוגלים לאמת את האותנטיות שלו", כתב ניקיטה בר, ראש מחלקת המוצר של X בציוץ בנושא בחודש שעבר, "זה קריטי כדי לקבל מידע על נושאים חשובים שקורים בעולם. כחלק מכך, אנו מתנסים בהצגת מידע חדש בחשבונות, כולל המדינה בה נמצא חשבון, בין השאר". השינוי הקטן והטכני לכאורה, שנועד להגביר שקיפות, הפך במהירות לכלי חשיפה שהסיר את המסכות מעל חשבונות רבים שביקשו לשמור על עמימות ומיקום מוסתר.

שערי הגהנום נפתחו

מרגע השקת הפיצ'ר נפתחו שערי הגהנום על מערכות השקר המסועפות שפעלו ברשת. הפיצ'ר הקטנטן חשף רשת עולמית של חשבונות מזויפים שפועלים בכל זירת עימות ומלבים את ההסתה והמלחמה.

כך פעילי מחאה נגד ממשלת נתניהו חשפו חשבונות "בובות גרב" שצייצו למען ראש הממשלה ממדינות זרות וכן להיפך, ואילו אקטיביסטים דמוקרטים וליברלים בארה"ב חשפו רשתות שלמות שכללו עשרות חשבונות תומכי טראמפ ו-MAGA שהוקמו ופעלו ממדינות אפריקה ואסיה.

כך גם אלפי חשבונות שהתחזו ל"עיתונאים עזתיים" והתגלו כמופעלים מפולין, פקיסטן ובנגלדש, או חשבונות שהתחזו ל"חיילי צה"ל" המואשמים בפשעי מלחמה והתגלו כמופעלים מלונדון.

חזית עזה

בעקבות השינוי, התברר כי חשבונות פלסטינים פופולריים – כולל כאלו שדיווחו על פשעי במלחמה בעזה, לכאורה מתוך הרצועה ובשם עזתים – התגלו כחשבונות שמקורם בדרום אפריקה, פולין, ארצות הברית, אירלנד ומדינות נוספות.

כך למשל, משתמש בשם "Mahmoud-Gaza", שהגדיר עצמו כניצול שואה תושב הרצועה והתלונן על איכות המזון, אך נחשף כפועל מפולין. כשהועמת עם הנתונים על ידי עוקבים חדי-עין, ניסה המשתמש לתרץ את המיקום המוזר בשימוש בכרטיסי eSIM פולניים בתוך עזה, הסבר שלא הצליח לשכנע את הגולשים ברשת.

כך גם החשבון של "העיתונאי" מועתסם דאלול שאמור לדווח מעזה מופיע שהוא מפולין, והחשבון TIMES OF GAZA מופעל בכלל מ"אזור אסיה-פסיפיק", שלא כולל את ישראל או פלסטין, למרות שהוא מציין כך במידע של העמוד.

חשבון של "אחות מחאן יונס" נחשף כמופעל מפקיסטן, "עד מרפיח" התגלה כמשתמש מאפגניסטן, ו"אבא לשישה במחנה עקורים" צייץ למעשה מבנגלדש. התברר כי רשתות השפעה שלמות, כולל קבוצת "שורדי צפון עזה" המלזית, מנוהלות גם מארה"ב, אירלנד ודרום אפריקה במטרה להפיץ דיסאינפורמציה מתוזמנת.

בין השאר נחשפו גם חשבונות שהתחזו כתושבי עזה וגייסו סכומים כסף אדירים - בזמן שבכלל חגגו במקומות אחרים בעולם. כך למשל, דנה אלהביל, יוזר שמציג עצמו כנערה פלסטינית מעזה בטוויטר הצליח לגייס סכום של כ 64 אלף יורו. אלא שחשיפת המיקום של היוזר על ידי השינוי של רשת X גילתה שהיוזר בכלל פועל מניגריה.

משרד החוץ הישראלי ניצל את הסיטואציה וצייץ באנגלית: "שקר עזה נחשף. פיצ'ר חדש של X קרע מסכה מאין-ספור חשבונות 'עזתים' מזויפים. איזה בחור מפרסם מפקיסטן, אחר מלונדון. עוד מתעלל מניפולטיבי במקום אחר. כולם טוענים שהם סובלים בעזה בזמן שהם יושבים בנוחות בבית קפה מרוחק...".

החזית הישראלית הפנימית

מאז חשיפת הפיצ'ר, משתמשים מקפיצים ציוצי עבר וחושפים כי הם נכתבו על ידי יוזרים שאינם מישראל, למשל מהודו או ארה"ב - משני הצדדים של המפה הפוליטית. בשלוש השנים האחרונות הסוערות מבחינה פוליטית, כבר נחשפו רשתות השפעה זרות, שמקורן ברוסיה ואיראן למשל, שפועלות בישראל במטרה להתסיס ולפלג עוד יותר את הצדדים.

אלפי חשבונות "ישראלים" כביכול, משני צידי המפה הפוליטית, התגלו ככאלה הפועלים ממדינות רבות בעולם, ולא מישראל. כך למשל, החשבון פעיל הנלחם בערוץ 14 הוא NofakeConsumer מהולנד, הידוע בשם "קיר הבושה". בין פרסומיו: "ערוץ 14 מציג מבוא למניפולציה", "טלי גוטליב במתקפה מטורללת על בכירי צה"ל" ו"ערוץ 14 פועל בעקביות להטלת כל האשמה על צה"ל".

חזית איראן

בבריטניה דווח כי בעקבות הפיצ׳ר החדש של X שמציג את מדינת המקור של כל חשבון, התגלה כי כמה חשבונות פופולריים ב-X שהציגו עצמם כתומכי עצמאות סקוטלנד מופעלים למעשה מתוך... איראן.

לפי UK Defence Journal, אותם חשבונות נעלמו בדיוק כשהמשטר ניתק את האינטרנט במדינה, מה שחיזק את החשד שמדובר בחשבונות שמופעלים בידי גורמים ערכיים איראניים. על פי הדיווח, אחד החשבונות מחק את עצמו מיד לאחר שנחשף שמיקומו מאיראן.

במקביל, בגלל שהפיצ'ר החדש חושף גם את ממשק החיבור, פרצה סערה באיראן לאחר שהתברר כי פאטמה מאהג’ראני, דוברת הממשלה שטענה כי אין לה אינטרנט פתוח והיא “קונה VPN כמו כולם”, מחוברת בפועל מתוך איראן ישירות ל-X.

בנוסף, גם משתמשים אידאולוגיים המזוהים עם משטר הרפובליקה האסלאמית נחשפו כמי שנהנים מגישה פתוחה ולא מסוננת מתוך איראן עצמה - בזמן שהם מטיפים לציבור על הצורך בצנזורה בגלל “איומים מערביים”.

חשיפות ביזאריות

הפיצ'ר הקטנטן הביא גם לחשיפות ביזאריות, כך התגלה כי חשבונות ה-X הרשמיות של ענקיות הטכנולוגיה 'סמסונג' ו'שיאומי' נפתחו באמצעות חשבון של המתחרה האמריקנית אפל...

למרות האמור, מומחי טכנולוגיה מצננים את ההתלהבות ולדבריהם הפיצ'ר רחוק מלהיות מדויק משום שבעזרת שימוש בכלי VPN, אפשר לשנות את מיקום היוזר. לאחר הסערה שיצר הפיצ'ר החדש, גולשים רבים ש"נחשפו" ממקומות אחרים טענו שמדובר בסך הכול ב-VPN. על פי הדיווחים, X עובדת על פיצ'ר נוסף, שאמור לגלות האם המשתמש אכן הפעיל VPN ולסמן זאת בדף המידע עליו.