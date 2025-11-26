שתי ממשלות אירופאיות החליטו לרכוש רחפנים תת-ימיים לשימוש צבאי, כך הודיעה חברת הייצור הגרמנית Euroatlas. ההחלטה מגיעה על רקע העלייה בהשקעות הביטחוניות באירופה, בעקבות מה שהמדינות הגדירו כאיום גובר מרוסיה.

הרחפנים האוטונומיים יכולים לשמש למגוון יישומים צבאיים, כולל ניטור כבלי תקשורת תת-ימיים, מעקב אחר פעילות צוללות ואיתור מוקשים. מדובר במערכות יקרות מאוד, שעלותן עשויה להגיע למיליוני דולרים לכל רחפן, והפעלתן לאורך תקופות ממושכות מתחת למים מהווה אתגר טכנולוגי משמעותי.

החברה סיפרה כי חתמה על שני חוזים ראשונים עם משרדי הביטחון של שתי המדינות עבור מכירת רחפן ה‑Greyshark האוטונומי שלה. ההסכמים, שלא דווחו קודם לכן, שווים בסך הכול יותר מ‑100 מיליון אירו. החברה סירבה לחשוף את שמות המדינות, מעבר לכך שהן משתפות פעולה קבועות.

הרחפן Greyshark הוא רחפן תת-ימי אוטונומי בגודל בינוני ובטווח פעולה ארוך, שניתן להפעיל אותו בקבוצות.

לדברי החברה, הדגם הנוכחי מסוגל לפעול עד 5.5 ימים ברצף מתחת למים, והיא מפתחת דגם חדש שיוכל להישאר פעיל עד 16 שבועות. על פי החברה, קיים עניין ברחפנים אלה גם מצד מדינות נוספות באירופה ובאסיה.