לקוחות בר במדינת איידהו שבארה"ב הגיבו בהתלהבות אחרי שפוסט וויראלי של המקום הבטיח בירה חינם לכל מי שיעזור לרשות ההגירה האמריקנית לאתר ולגרש שוהה בלתי חוקי.

הפאב Old State Saloon פרסם ברשת X כי כל אדם שיסייע לזהות ולגרש מהמדינה מהגר בלתי חוקי יקבל חודש שלם של בירה חינם במקום. בעלי הבר הוסיפו כי ייתכן שיינתנו כמה חודשי בירה לאדם אחד אם יוכיח שסייע לגרש יותר מאדם אחד. מי שמבקש לממש את ההטבה מתבקש לשלוח ראיות, כולל תמונות וסרטונים, לכתובת האימייל שהוקצתה לכך.

המשרד לביטחון המולדת שיתף מחדש את הפוסט וצירף GIF שמביע תדהמה מההצעה, והבר הגיב בהתלהבות כי יש לגרש את כולם. משתמשים נוספים הגיבו, ואחד מהם אף הציע ליצור טבלת דירוג ולבחור את "מגרש השנה" שיזכה בבירה חינם נוספת.

לפי פרסום של הבר, כבר יש זוכה ראשון: ראיין ספון, סגן יו״ר המפלגה הרפובליקנית במחוז אדה, שקיבל חודש של בירה חינם לאחר שסיפק ראיות שסייע במעצר עבור משטרת ההגירהץ

לצד התגובות התומכות, אחרים קראו לבטל או להחרים את המקום. הנהלת המקום אף שיתפה ביקורות שליליות מגוגל והצהירה כי הן מגיעות מ"אנשי השמאל הלוזרים".