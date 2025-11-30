הדרמה הפוליטית בישראל בבקשת החנינה של נתניהו מעוררת סערה גם בעולם, כאשר כלי התקשורת המובילים החלו לדווח על האירוע - פעמים בכותרת ראשית, באתרי החדשות השונים.

ברויטרס בחרו למקם את האירוע ככתבה ראשית של האתר, וכך נכתב בכותרת: "נתניהו מבקש חנינה בתיק השחיתות שנמשך שנים" "נתניהו פנה לנשיא המדינה וביקש לשים קץ להליך הפלילי שנמשך שנים, שבו הוא מואשם בשוחד ומרמה". לפי הסוכנות, ראש הממשלה טען כי ההליכים המשפטיים פוגעים ביכולתו לממש את תפקידו, וכי חנינה תשרת את טובת המדינה.

( צילום מסך )

בכתבת CNN הוצג המהלך גם בהקשר של לחץ ציבורי ובינלאומי, והוסבר כי בקשת החנינה נולדה במציאות פוליטית מורכבת, עם קשרים והשפעות של בעלי ברית אמריקניים.

בכותרת של CNN נכתב:

"ראש ממשלת ישראל נתניהו מבקש חנינה בתיק השחיתות המתמשך"

מכתבו של נתניהו לנשיא הרצוג הובא בדיווח, שבו כתב כי משפטו הפך ל"מוקד של מחלוקת עזה" וכי עליו לשאת ב"אחריות ציבורית רחבה יותר, מתוך הבנה של ההשלכות הכוללות של האירועים". נתניהו ציין כי ברמה האישית היה רוצה להמשיך ולהוכיח את חפותו, אך "האינטרס הציבורי מכתיב אחרת".

ה-BBC הדגיש את ההיבט של אחדות לאומית. לפי הדיווח, נתניהו הסביר כי חנינה תאפשר להביא ל"פיוס לאומי" במדינה שסועה.

בכותרת אתר החדשות הציבורי בבריטניה נכתב בפשטות:

"בנימין נתניהו מבקש חנינה מנשיא ישראל"

הדיווח ציין שהנשיא הרצוג ימתין לחוות דעת משפטית לפני קבלת החלטה, וכי ראש הממשלה עומד לדין מזה חמש שנים בשלוש פרשיות שונות. נתניהו עצמו ציין כי היה מעדיף לראות את ההליך המשפטי מסתיים בבית המשפט, אך "האינטרס הלאומי דרש אחרת". האופוזיציה בישראל טוענת כי עליו להודות באשמה לפני בקשת חנינה.

הגרדיאן הבריטי ציין בכותרת כי "בנימין נתניהו פונה לנשיא ישראל בבקשת חנינה בתיק השחיתות", והתייחס לזמן ההגשה וללחצים הבינלאומיים סביב המהלך.

לפי הדיווח, הבקשה הוגשה מספר שבועות לאחר קריאתו הפומבית של דונלד טראמפ לנשיא ישראל לחון את נתניהו. העיתון תיאר את המסמך שהוגש על ידי עורך דינו, בן 111 עמודים, והדגיש כי לשכת הנשיא העבירה את הבקשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים, ושגם היועץ המשפטי לנשיא יגבש חוות דעת משל עצמו.