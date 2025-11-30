צבא ארצות הברית הודיע הערב (ראשון) כי השלים מבצע מקיף ואינטנסיבי נגד ארגון הטרור דאעש במחוז ריף דמשק שבדרום סוריה. במהלך המבצע, הושמדו 15 אתרים של הארגון אשר שימשו לאחסון מצבורי נשק גדולים.

על פי הדיווח מפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה עם כוחות סוריים. ההפצצות, שנמשכו כשלושה ימים בשבוע שעבר, כוונו להשמדת כמות גדולה של אמצעי לחימה.

במהלך התקיפות הושמדו יותר מ-130 רקטות ומרגמות, מקלעים, מוקשים נגד טנקים, ובמיוחד חומרים רבים שנועדו לבניית מטעני חבלה מאולתרים (מטעני גח"ל). המבצע נועד לפגוע משמעותית ביכולת המבצעית של דאעש להוציא פיגועים באזור.