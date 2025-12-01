כיכר השבת
המלחמה שלא נגמרת 

טראמפ אופטימי מתמיד: "יש סיכוי טוב" - ועל מה אמר: "בעיות קטנות וקשות?"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש לסבב שיחות שקיימה ארה"ב עם אוקראינה במטרה להניע תהליך להסכם הפסקת אש עם רוסיה | הנשיא האמריקני, מזכיר המדינה ואפילו גורמים אוקראינים אמרו כי השיחות היו 'מועילות', אך הודגש כי ישנה עדיין דרך | ביום שלישי ייפגש ויטקוף פעם נוספת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (חדשות, בעולם) 

פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, , אמר אמש (ראשון) כי קיים "סיכוי טוב" להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות מוצלח שנערך בפלורידה עם המשלחת האוקראינית.

ההצהרה של טראמפ מגיעה כששליחו המיוחד, , מתכונן לנסיעה למוסקבה כדי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביום שלישי, לשיחות המשך בנושא אוקראינה.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, שהשתתף במשא ומתן הממושך, הביע אף הוא אופטימיות, אך הדגיש כי נדרשת "עבודה נוספת". עם זאת, גורם במשלחת של קייב הגדיר את השיחות כ"לא קלות".

טראמפ התייחס, במהלך שיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי, גם לבעיות פנים-אוקראיניות: "לאוקראינה יש כמה בעיות קטנות וקשות", אמר, בהתייחסו לחקירת שחיתות שאילצה לאחרונה את נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לפטר את ראש הסגל שלו ואת המתווך הראשי - הפוליטיקאי היהודי המפורסם אנדריי ירמק.

"אבל אני חושב שיש סיכוי טוב שנוכל לסגור עסקה", הוסיף. רוביו אישר כי השיחות היו "פוריות מאוד" אך "יש עוד עבודה לעשות", והדגיש כי הם "ממשיכים להיות ריאליים לגבי הקושי של המצב, אבל אופטימיים".

גורמים אוקראינים שהשתתפו בשיחות הגדירו אותן כ"יעילות".

השיחות בפלורידה, בהן השתתפו גם ויטקוף וחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, נערכות בעוד קייב מתמודדת עם לחצים גוברים, הן בזירה הצבאית והן בזירה הפוליטית.

במהלך סוף השבוע נהרגו לפחות שישה אזרחים ונפצעו עשרות נוספים ברחבי אוקראינה, ובהתקפת מל"טים בפאתי קייב בשבת בלילה נהרג אדם אחד ונפצעו 11.

גורם ביטחון אוקראיני אישר כי קייב אחראית לתקיפות כשב"מים ימיים על שתי מכליות נפט בים השחור, מול חופי טורקיה.

לטענת אוקראינה, המכליות העבירו בחשאי נפט רוסי שהוטלו עליו סנקציות. ממשלת טורקיה גינתה את התקיפות על מכליות "צי הצללים" הרוסיות, ודובר משרד החוץ, אונצ'ו קצ'לי, ציין כי הן התרחשו בתוך האזור הכלכלי הבלעדי של טורקיה ו"סיכנו באופן חמור את הניווט, חיי אדם, רכוש ובטיחות סביבתית באזור".

בנוסף כאמור, ראש הסגל של זלנסקי, אנדריי ירמק, נאלץ להתפטר ביום שישי לאחר שבדירתו נערך חיפוש על ידי גורמי המאבק בשחיתות, במסגרת חקירה על שוחד.

אמש, אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא אינו מעמיד דד-ליין לנשיא פוטין, אולם הדגיש ש"המלחמה הזו חייבת להסתיים".

