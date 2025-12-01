כך זה נראה אחרי הסופה ( צילום: לפי סעיף 27א )

מניין ההרוגים כתוצאה משיטפונות ומפולות בוץ שנגרמו מגשמים עזים בדרום מזרח אסיה עלה ליותר מ-600 בני אדם, כך מסרו גורמים רשמיים אמש (ראשון), כאשר מאמצי הסיוע לעשרות אלפי מפונים נמשכו במהלך הימים האחרונים, כך דווח ב'רויטרס'.

כפי שדיווחנו אמש, אינדונזיה, מלזיה ותאילנד התמודדו עם הרס נרחב לאחר שסופה טרופית נדירה נוצרה במצר מלאקה, והביאה עמה גשמים ורוחות עזות במשך שבוע שלם. באינדונזיה נמנו 435 הרוגים, בתאילנד 170 הרוגים, ובמלזיה דווח על שלושה מקרי מוות. סך הכל, למעלה מארבעה מיליון בני אדם נפגעו מהסופה, כמעט שלושה מיליון מהם בדרום תאילנד ו-1.1 מיליון במערב אינדונזיה.

צוותי החילוץ והסיוע בשלוש המדינות ניסו להגיע לאזורים מוכי שיטפונות גם ביום ראשון, אף שחלק ממי השיטפונות כבר נסוגו ועשרות אלפים פונו מבתיהם. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-435 ביום ראשון, מ-303 ביום שבת, ככל שדיווחים על נפגעים ונזקים נאספו ממחוזות שהוצפו באי סומטרה המערבית.

אזורים רבים נותקו עקב כבישים חסומים, ונזק לתשתיות תקשורת שיבש את היכולת לתקשר. צוותי סיוע וחילוץ השתמשו במסוקים כדי להעביר מזון וציוד לאזורים שלא ניתן להגיע אליהם דרך היבשה. בעיירה פאלמבאיאן שבמערב סומטרה, צלם של רויטרס תיעד מהאוויר שטחי אדמה ובתים רבים שנסחפו בשיטפונות. עם נחיתת המסוק במגרש כדורגל, עשרות אנשים כבר המתינו בקרבת מקום לסיוע במזון. במקומות אחרים דווח על מעשי ביזה בקווי אספקה על ידי אנשים שהפכו נואשים לסיוע, כך מסרו גורמים רשמיים ביום שבת.

לפי נתונים רשמיים באינדונזיה, 406 בני אדם עדיין דווחו כנעדרים, ו-213,000 פונו מבתיהם. בשיחה עם רויטרס בעיר פאדנג במערב סומטרה, תיארה אישה בשם אפריאנטי, בת 41, את המקרה: "המים פשוט עלו לתוך הבית ופחדנו, אז ברחנו. כשחזרנו ביום שישי, הבית נעלם, נהרס". היא ומשפחתה, המונה תשעה אנשים, הקימו מחסה מאוהל ליד הקיר היחיד שנותר מביתם.

בתאילנד, משרד הבריאות הציבורי דיווח על מניין הרוגים של 170 בני אדם בשיטפונות בדרום המדינה, עלייה של שמונה בהשוואה ליום שבת, ו-102 פצועים. במחוז סונגקלה נרשם המספר הגבוה ביותר של מקרי מוות – 131. העיר האט יאי, הגדולה בסונגקלה, קיבלה 335 מילימטרים של גשם ביום שישי שעבר, המדידה היומית הגבוהה ביותר שלה ב-300 השנים האחרונות, בתוך ימים של גשמים כבדים.

במלזיה השכנה, עדיין שוהים כ-18,700 בני אדם במרכזי פינוי, כך לפי סוכנות ניהול האסונות הלאומית.

משרד החוץ המלזי אמר כי פינה למעלה מ-6,200 אזרחים מלזים שנתקעו בתאילנד. ביום ראשון פרסם המשרד אזהרה לאזרחיו המתגוררים במערב סומטרה שבאינדונזיה להירשם בקונסוליה המקומית לצורך סיוע. עוד דווח על מלזי בן 30 שנעדר בעקבות מפולת באזור.

באי סרי לנקה, מעבר למפרץ בנגל, 153 בני אדם נהרגו מסופת ציקלון, ו-191 אחרים דווחו כנעדרים. יותר מחצי מיליון בני אדם ברחבי המדינה נפגעו מהסופה.