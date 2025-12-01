בתגובה לאיומים מרוסיה: הוועדה הצבאית של נאט"ו שוקלת מתקפה

האדמירל האיטלקי ג'וזפה קאבו דרגונה, ראש מטה ההגנה באיטליה וחבר בוועדה הצבאית של נאט"ו, אמר כי הברית האטלנטית עשויה לנקוט בגישה אגרסיבית יותר ביחס לאיומים המתגברים מצד רוסיה.

"אנו בוחנים הכל", אמר דרגונה בראיון ל־Financial Times בהתייחס למתקפות הסייבר של מוסקבה, פעולות החבלה והפרות המרחב האווירי של נאט"ו. "באופן מסוים, אנו פועלים בצורה תגובתית. אנחנו כעת שוקלים להיות אגרסיביים יותר או פרו־אקטיביים, ולתקוף ראשונים".

דרגונה ציין כי "פעולה מונעת" עשויה להיחשב כ"פעולה הגנתית", תוך הדגשה שמדובר ב"משהו שונה מדרך המחשבה הרגילה שלנו".

הודעת חבר הועדה הגיעה על רקע מכת הרחפנים החשודים בשמי אירופה שנמשכת בחודשים האחרונים. בסוף השבוע האחרון מולדובה סגרה זמנית את המרחב האווירי שלה למשך כשעה בעקבות חדירת שני רחפנים החשודים כרוסיים.

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, התייחסה לאחרונה לאירועי פלישת הרחפנים ואמרה: "פעמיים זה מקרה, שלוש, ארבע או חמש פעמים גם, אבל עשרות מקרים הם פעולה מכוונת, מהלך מתוכנן בשטח האפור נגד אירופה".