בית משפט לערעורים קבע היום (שני) כי אלינה האבה, תומכת נלהבת ועורכת דינו לשעבר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכהנת באופן בלתי חוקי בתפקיד תובעת פדרלית בכירה של מדינת ניו ג'רזי.

מדובר במכה משמעותית כנגד מאמציו של הנשיא לשמור על המועמדים המועדפים עליו במשרדי התובעים הפדרליים במדינות כחולות.

בית המשפט לערעורים ציין בהוראה כי בית משפט נמוך יותר צדק כאשר פסל את האבה. הפאנל של שלושת השופטים שדן במינוי האבה באוקטובר בחן את טענות משרד המשפטים בנוגע לאופן הלא שגרתי שבו טראמפ ופרקליטת המדינה פאם בונדי החזירו את האבה לתפקיד התובעת הפדרלית, לאחר שפג תוקפו של מינוי זמני קודם שלה.

בשלב הבא, ממשל טראמפ עשוי לבקש מהשופטים לשקול מחדש את ההחלטה, או לפנות לבית המשפט העליון להכרעה.

האבה היא אחת מכמה מועמדים של הנשיא שנתקלו במכשולים משפטיים בטענות כי טראמפ עקף את הסנאט וניצל פרצות בחוקי מינויי פדרליים כדי לשמור על התובעים המועדפים עליו בתפקידם. במקרה של האבה, התיק הגיע לשלב מתקדם בבית המשפט, בעוד מועמדים זמניים אחרים בווירג'יניה וקליפורניה עומדים בפני אתגרים משפטיים דומים.

העובדה שמועמדי טראמפ נתקלים במכשולים חוקתיים במדינות כחולות יוצרת התנגשות עם הסנאט, ועלולה להשפיע על מינויים קריטיים של פרקליטים פדרליים במדינות אלו.