כיכר השבת
שלושה נוספים נעצרו

דיווח: משטרת בלגיה פשטה על משרדי האיחוד האירופי ועצרה את שרת החוץ לשעבר

משטרת בלגיה ביצעה היום פשיטות על מבנים דיפלומטים השייכים לאיחוד האירופי בעקבות חקירה שנפתחה | פשיטה של משטרת מדינה על מבנים של האיחוד האירופי, וככל הנראה בעלי מעמד דיפלומטי הוא אירוע נדיר במיוחד | זה מה שידוע (בעולם) 

משטרת בלגיה ביצעה היום (שלישי) מבצע פשיטה וחיפוש במספר מבנים השייכים לאיחוד האירופי, כולל חיפוש בבתיהם של דיפלומטים מעורבים בפרשייה, כך דווח ב'רויטרס'. כמו כן דווח, כי מי שנעצרה היא פדריקה מוגריני, שרת החוץ לשעבר של האיחוד האירופי.

יצוין כי פשיטה של משטרת מדינה על מבנים דיפלומטים הוא אירוע נדיר ורגיש במיוחד, שכן מבנים של האיחוד האירופי מחזיקים בסמכות דיפלומטית בהתאם לחוק הבינלאומי.

לפי הדיווח, הפשיטה בוצעה לבקשת התובע הציבורי של אירופה לאחר חקירה פנימית על שחיתויות בשלוחה המדוברת.

הפשיטה התרחשה בשעות אחר הצהריים במשרד השירות הדיפלומטי של האיחוד האירופי (EEAS) בעיר בריסל, כמו גם במוסד לימודים דיפלומטיים בעיר ברוז' שזכה במכרז של האיחוד.

התובע של האיחוד האירופי אמר כי החיפושים בוצעו בעקבות חקירת חשד להונאה הקשורה להכשרה במימון האיחוד האירופי לדיפלומטים זוטרים, והוסיף שעד כה נעצרו שלושה חשודים.

התובע הוסיף כי נפתחה חקירה בעקבות חשד למכרז מוטה לשנת 2021-2022 בו זכתה המכללה המדוברת, ככל הנראה בשיתוף פעולה עם עובדים באיחוד האירופי עצמו.

החקירה נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר