משטרת בלגיה ביצעה היום (שלישי) מבצע פשיטה וחיפוש במספר מבנים השייכים לאיחוד האירופי, כולל חיפוש בבתיהם של דיפלומטים מעורבים בפרשייה, כך דווח ב'רויטרס'. כמו כן דווח, כי מי שנעצרה היא פדריקה מוגריני, שרת החוץ לשעבר של האיחוד האירופי.

יצוין כי פשיטה של משטרת מדינה על מבנים דיפלומטים הוא אירוע נדיר ורגיש במיוחד, שכן מבנים של האיחוד האירופי מחזיקים בסמכות דיפלומטית בהתאם לחוק הבינלאומי. לפי הדיווח, הפשיטה בוצעה לבקשת התובע הציבורי של אירופה לאחר חקירה פנימית על שחיתויות בשלוחה המדוברת. הפשיטה התרחשה בשעות אחר הצהריים במשרד השירות הדיפלומטי של האיחוד האירופי (EEAS) בעיר בריסל, כמו גם במוסד לימודים דיפלומטיים בעיר ברוז' שזכה במכרז של האיחוד. רגעי אימה: המטוס נקלע לסופת ברקים ונפגע, נוסעים שלחו הודעות פרידה | תיעוד איציק אברהם | 15:33 ממדאני נשאר לבד: עשירי ניו יורק עוזבים את העיר בהמוניהם; "חוסר ביטחון" אריה רוזן | 15:31 התובע של האיחוד האירופי אמר כי החיפושים בוצעו בעקבות חקירת חשד להונאה הקשורה להכשרה במימון האיחוד האירופי לדיפלומטים זוטרים, והוסיף שעד כה נעצרו שלושה חשודים. התובע הוסיף כי נפתחה חקירה בעקבות חשד למכרז מוטה לשנת 2021-2022 בו זכתה המכללה המדוברת, ככל הנראה בשיתוף פעולה עם עובדים באיחוד האירופי עצמו. החקירה נמשכת.