לחץ בקייב בזמן שויטקוף מטייל בכיכר האדומה - פוטין מאיים לפתוח מלחמה באירופה שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף הגיע אחר הצהריים למוסקבה, שם הוא נראה צועד לצד חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר בכיכר האדומה, רגע לפני פגישה עם הנשיא פוטין | במקביל, זלנסקי הגיע לאירלנד וקיבל הבטחה למימון נוסף - אך הדיווחים על הטיוטה אינם לטובת קייב | אחר הצהריים נאם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואיים לפתוח במלחמה עם אירופה (בעולם)

בס בני סולומון כיכר השבת | 18:00