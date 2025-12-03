ממשל טראמפ חשף היום (רביעי) את תוכנית "אמריקה חופשית מפנטניל" שנועדה למנוע סחר בסמים, ברקע מתקפות חוזרות ונשנות של צבא ארה"ב נגד כלי שיט החשודים בהברחת סמים בקריביים.

סוכנות DEA (הסוכנות לאכיפה הסמים) מסרה כי מדובר ביוזמה מקיפה לשילוב אכיפה והגברת המודעות הציבורית, במטרה להפחית את ההיצע והביקוש לכדור משכך הכאבים הנחשב לסם קטלני.

הסוכנות ציינה כי כמעט 50 אלף בני אדם מתו בשנה האחרונה בעקבות הסם, לפי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC).

על פי הסוכנות, פעילות מוגברת ואיסוף מודיעין יוצרים לחץ חסר תקדים על שרשרת האספקה העולמית של הפנטניל, מה שמוביל את קרטלי הסמים לשנות את שיטות הפעולה שלהם.

בדיקות מעבדתיות הראו כי בעקבות התקיפות המתמשכות, רק 29% מכדורי הפנטניל שנבדקו ברחבי ארה"ב ב-2025 כללו מינון מסוכן, ירידה משמעותית מ‑76% בשנת 2023.

הסוכנות מדגישה את החשיבות של מעורבות הציבור ומעודדת מחנכים, הורים, רופאים, רוקחים וכוחות ביטחון לפעול להעלאת המודעות לסכנה מפני הסם, למניעת התמכרות ולתמיכה בנפגעים.