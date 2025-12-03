נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (רביעי) על "חנינה מלאה וללא תנאים" עבור חבר הקונגרס מטקסס, הדמוקרט הנרי קואלר, ואשתו אימלדה.

במאי 2024, מחלקת המשפטים האשימה את קואלר ואשתו בקבלת שוחד בסך כ-600,000 דולר מחברת אנרגיה בבעלות אזרבייג'אן ובנק מקסיקני. לפי ההאשמות, התשלומים הועברו דרך חוזי ייעוץ פיקטיביים וחברות קש, ואימלדה קואלר לא ביצעה עבודה ממשית במסגרת החוזים.

בתמורה לשוחד מחברת האנרגיה, קואלר ניהל את תפקידו כדי להשפיע על מדיניות החוץ של ארצות הברית לטובת אזרבייג'אן. בתמורה לשוחד מהבנק המקסיקני, הוא השפיע על חקיקה ולחץ על בכירים בממשל לטובת הבנק.

טראמפ ציין ברשת החברתית שבבעלותו כי ממשל ביידן הפך את מערכת המשפט לכלי נגד יריביהם הפוליטיים, ושהדוגמה הבולטת לכך היא המקרה של קואלר, אשר לדבריו 'ספג מתקפה' רק משום שהעיר על מדיניות הגבולות והמשבר בגבול.

מאז חזרתו לבית הלבן משתמש הנשיא בהרחבה בסמכותו להעניק חנינה. בין היתר, הנשיא שחרר את 1,500 תומכיו שלקחו חלק במהומות הקפיטול ב-2021, והוא מפעיל כעת לחץ על הנשיא יצחק הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

מוקדם יותר השבוע טראמפ העניק חנינה לנשיא הונדורס לשעבר חואן אורלנדו הרננדס, שהוסגר לארה"ב ב-2022 ונשלח אשתקד לעונש של 45 שנות מאסר - אחרי שהורשע בעבירות סמים חמורות.

גם במקרה הזה החנינה נבעה מכך שהוא הורשע על ידי ביידן. טראמפ קיבל את טענתו של הרנדדס ולפיה הרשעתו נבעה מ'רדיפה פוליטית'.