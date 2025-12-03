כיכר השבת
לקראת ביקורם בקנדה

בקשת מעצר נגד רה"מ לשעבר אולמרט והשרה לשעבר לבני: "פשעים נגד האנושות"

קרן הינד רג'ב הגישה תלונה למשטרה הלאומית של קנדה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני, בגין 'רצח עם ופשעים נגד האנושות' | מדובר בתלונה השנייה שמוגשת לאחרונה על ידי הקרן כנגד אולמרט (בעולם)

אולמרט מימין, ליבני משמאל (צילום: shutterstock)

קרן הינד רג'ב, העוסקת בצייד משפטי של חיילי צה"ל בחו"ל, הגישה היום (רביעי) תלונה למשטרה הלאומית של קנדה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני, בגין 'רצח עם ופשעים נגד האנושות', לקראת ביקורם הצפוי במדינה.

התלונה, שהוגשה בסיוע ארגוני זכויות אדם פלסטינים וקנדיים, מגיעה על רקע מעורבותם של אולמרט ולבני במבצע עופרת יצוקה שחל בשנים 2008-2009, בו שימש אולמרט כראש הממשלה, ולבני כשרת החוץ.

לטענת נציגי הקרן, אולמרט היה אחראי במסגרת תפקידו באופן ישיר על צה"ל בזמן ש"ביצע קמפיין צבאי מסיבי שהוביל לכאורה לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות", בהם "התקפות חסרות הבחנה על אזרחים ותשתיות אזרחיות", ו"פגיעה מכוונת בתשתיות החיוניות להישרדות אזרחית".

על לבני נטען כי כחברת קבינט בזמן מבצע עופרת יצוקה, היה לה "קשר ישיר בקבלת ההחלטות לפני ואחרי המבצע". כמו כן, האתר מייחס ללבני אמירה לפיה: "ישראל היא לא מדינה שיורים עליה טילים והיא לא מגיבה. זוהי מדינה שכאשר יורים על אזרחיה היא מגיבה בפראות - וזה דבר טוב".

מדובר בתלונה השנייה שמוגשת לאחרונה על ידי הקרן כנגד אולמרט. לפני כחודש, הקרן הגישה תלונה פלילית בגרמניה נגד ראש הממשלה לשעבר בטרם ביקורו בברלין, גם אז בגין מעורבותו במבצע עופרת יצוקה.

אולמרט עצמו טען בעבר כי ישראל מבצעת 'טיהור אתני' בעזה. בראיון שנתן לגרדיאן הבריטי תקף ראש הממשלה לשעבר את התוכנית להקמת "עיר הומניטרית" ברפיח, וכינה אותה "מחנה ריכוז". לדבריו, "אם הם יגורשו לאותה 'עיר הומניטרית', אז אפשר להגיד שזה חלק מהטיהור האתני. זה עדיין לא קרה".

תוכן שאסור לפספס:

