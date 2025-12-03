ונצואלה הודיעה כי תמשיך לקבל טיסות גירוש של מהגרים מארצות הברית, לבקשת ממשלו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.

ההכרזה הגיעה לאחר שונצואלה ביטלה את הטיסות בסוף השבוע האחרון, בעקבות איום מצד טראמפ להכריז על המרחב האווירי "מעל וסביב" המדינה כ"סגור לחלוטין". נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הבהיר כי לבקשת וושינגטון, הטיסות חודשו.

למרות מתיחות מתמשכת בין המדינות, טיסות הגירוש הן אחד מתחומי שיתוף הפעולה הבודדים ביניהן. בשנה האחרונה הוחזרו כבר יותר מ־13 אלף מהגרים מוונצואלה בטיסות שחלקן מופעלות על ידי קבלן אמריקני וחלקן על ידי חברת התעופה הלאומית של ונצואלה.

מדורו נהג בעבר לסרב לקבל טיסות גירוש מארה״ב, אך בלחץ ממשל טראמפ החל לשנות את המדיניות.

במקביל, ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי סביב ונצואלה. הכוחות האמריקניים פועלים נגד סוחרי סמים באזור הים הקריבי, וטראמפ רמז לאחרונה כי המבצעים עלולים להתרחב גם למטרות יבשתיות. לדבריו, לארה״ב יש מידע מפורט על נתיבי הפעילות של ארגוני הפשיעה, ומבצעים נגד מטרות קרקעיות "יתחילו בקרוב מאוד".

בימים האחרונים דווח כי מספר מפציצים אמריקניים נפרסו באזור לצד נושאת המטוסים הענקית "ג׳רלד פורד".

לפי הדיווחים, טראמפ הציג למדורו אולטימטום בשיחה טלפונית, בדרישה שיוותר על השלטון או יעמוד בפני פעולה צבאית אמריקנית. מדורו מצדו ביקש ערבויות בינלאומיות לעצמו, דרש לשמור על שליטתו בצבא וסירב לעזוב את תפקידו באופן מיידי.