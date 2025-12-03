כיכר השבת
התקפלות מביכה

ונצואלה הסכימה לקבל מהגרים מארה"ב לאחר האיום: "נתקוף בקרוב מאד"

ונצואלה הודיעה כי תמשיך לקבל טיסות גירוש של מהגרים מארצות הברית, לבקשת ממשלו של טראמפ | הנשיא רמז לאחרונה כי התקיפות נגד סוחרי סמים באזור המדינה עלולות להתרחב גם למטרות יבשתיות (בעולם)

טראמפ ומדורו (צילום: shutterstock)

ונצואלה הודיעה כי תמשיך לקבל טיסות גירוש של מהגרים מארצות הברית, לבקשת ממשלו של הנשיא האמריקאי .

ההכרזה הגיעה לאחר שונצואלה ביטלה את הטיסות בסוף השבוע האחרון, בעקבות איום מצד טראמפ להכריז על המרחב האווירי "מעל וסביב" המדינה כ"סגור לחלוטין". נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הבהיר כי לבקשת וושינגטון, הטיסות חודשו.

למרות מתיחות מתמשכת בין המדינות, טיסות הגירוש הן אחד מתחומי שיתוף הפעולה הבודדים ביניהן. בשנה האחרונה הוחזרו כבר יותר מ־13 אלף מהגרים מוונצואלה בטיסות שחלקן מופעלות על ידי קבלן אמריקני וחלקן על ידי חברת התעופה הלאומית של ונצואלה.

מדורו נהג בעבר לסרב לקבל טיסות גירוש מארה״ב, אך בלחץ ממשל טראמפ החל לשנות את המדיניות.

במקביל, ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי סביב ונצואלה. הכוחות האמריקניים פועלים נגד סוחרי סמים באזור הים הקריבי, וטראמפ רמז לאחרונה כי המבצעים עלולים להתרחב גם למטרות יבשתיות. לדבריו, לארה״ב יש מידע מפורט על נתיבי הפעילות של ארגוני הפשיעה, ומבצעים נגד מטרות קרקעיות "יתחילו בקרוב מאוד".

בימים האחרונים דווח כי מספר מפציצים אמריקניים נפרסו באזור לצד נושאת המטוסים הענקית "ג׳רלד פורד".

לפי הדיווחים, טראמפ הציג למדורו אולטימטום בשיחה טלפונית, בדרישה שיוותר על השלטון או יעמוד בפני פעולה צבאית אמריקנית. מדורו מצדו ביקש ערבויות בינלאומיות לעצמו, דרש לשמור על שליטתו בצבא וסירב לעזוב את תפקידו באופן מיידי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר