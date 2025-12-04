משרד המשפטים העיראקי הודיע היום (חמישי) על חזרה מהחלטתו לכלול את ארגוני חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן ברשימת ארגוני הטרור במדינה, כך דווח ב'ynet'.

ההתקפלות מגיעה שבועיים בלבד לאחר פרסום ההחלטה המקורית, וברקע הערכות על לחץ כבד שהופעל על הממשלה מצד המיליציות הפרו-איראניות המעורבות בקואליציה השלטת.

בהודעה רשמית נמסר כי הרשימה שפורסמה אינה מעודכנת ותתוקן, כאשר ארגונים שאינם קשורים לדאעש ואל-קאעידה יוסרו ממנה. ההחלטה המקורית, שפורסמה בתקשורת הממלכתית ב-17 בנובמבר, כללה 24 ארגוני טרור והטילה סנקציות והקפאת נכסים על חיזבאללה והחות'ים בשטח עיראק.

ההחלטה להסיר את הארגונים מהרשימה מיוחסת, לפי מקורות, ללחץ שהופעל על בגדד מצד המיליציות החברות בציר השיעי-איראני, אשר חיזבאללה והחות'ים הם חלק ממנו. העיתון הסעודי אל-חדת' דיווח כי בכיר בחיזבאללה יצר קשר עם בגדד כדי לברר את "הטעות" ולדרוש להעמיד לדין, לא פחות, את האחראים לפרסום.

פרסום ההחלטה עורר פילוג בקרב הציבור העיראקי, כאשר חלקים נרחבים בציבור מגדירים את חיזבאללה והחות'ים כ"תנועות התנגדות" לישראל.

ההתפתחות מגיעה על רקע לחץ מתמשך שמפעילה ארצות הברית על ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, בדרישה לפרק את המיליציות הפרו-איראניות מנשקן. א-סודאני מנסה לאזן בין שמירה על היחסים עם ארה"ב, הדורשת גם את נסיגת הקואליציה הבינלאומית, לבין שמירה על "רוגע" בקרב המיליציות.

ביום ראשון האחרון נפגש ראש הממשלה א-סודאני עם השליח האמריקני תומאס ברק. סוכנות הידיעות העיראקית דיווחה כי השניים דנו במניעת הסלמה אזורית ובתמיכה ביציבות ובביטחון סוריה.

עם זאת, מספר דיווחים סותרים פורסמו בעקבות הפגישה. גורמים ששוחחו עם אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי טענו כי ברק דרש מבגדד "לשלוט במיליציות ולעצור כל תמיכה בחיזבאללה בלבנון", תוך דרישה מעיראק לשמור על ניטרליות.

מקורות מסרו לערוץ אל-חדת' הסעודי כי השליח האמריקני "הזהיר מפעילות ישראלית קרובה נגד חיזבאללה בלבנון" שתימשך עד פירוקו מנשקו, והזהיר את עיראק מפני תקיפה קשה אם המיליציות יסייעו לארגון. מנגד, מקורות פוליטיים הכחישו לאל-מיאדין המזוהה עם הציר השיעי-איראני כי הועברו אזהרות כלשהן לישראל או לעיראק בנוגע למבצע צבאי עתידי.