סקר חדש מצא שכמעט חצי מהאירופאים רואים בנשיא האמריקני דונלד טראמפ "אויב של אירופה". רבים מתוכם מעריכים כי הסיכון למלחמה עם רוסיה גבוה, ולמעלה משני שלישים סבורים שמדינתם לא תוכל להגן על עצמה במקרה של עימות כזה.

על פי הסקר, שנערך בתשעה מדינות עבור פלטפורמת הדיון האירופית Le Grand Continent, בממוצע 48% מהנשאלים בתשעה המדינות רואים בטראמפ אויב מובהק, עם שיעורים הגבוהים ביותר בבלגיה (62%) ובצרפת (57%), והנמוכים ביותר בקרואטיה (37%) ובפולין (19%).

ז’אן-ייב דורמאגן, פרופסור למדעי המדינה ומייסד חברת הסקרים Cluster17, ציין כי "טראמפיזם נתפס ברחבי היבשת ככוח עוין", וכי תפיסה זו מתחזקת עם פחות אנשים המתארים את טראמפ כ”לא ידיד ולא אויב” ויותר כאויב ברור.

למרות זאת, האירופאים עדיין רואים בקשר עם ארצות הברית עניין אסטרטגי חשוב: 48% מהנשאלים סבורים כי האיחוד האירופי צריך לנקוט בגישה של פשרה מול ממשלת ארצות הברית.

הסקר מצא גם כי רוב הנשאלים (51%) רואים את הסיכון למלחמה פתוחה עם רוסיה בשנים הקרובות כגבוה, ו‑18% מעריכים אותו כגבוה מאוד.

תחושת הביטחון הצבאי הלאומי נמוכה בכל המדינות, עם 69% מהנשאלים הסבורים שמדינתם אינה מסוגלת להגן על עצמה מפני תקיפה רוסית. בצרפת, שיעור המאמינים ביכולת ההגנה הלאומית היה הגבוה ביותר אך נותר מיעוט (44%), בעוד שבפולין, השוכנת סמוך לגבול רוסיה, 58% לא חשו ביטחון.

בנוגע לאיחוד האירופי, רוב גדול מהנשאלים בעד חברות באיחוד: 74% רוצים שמדינתם תישאר באיחוד, עם שיעורים גבוהים במיוחד בפורטוגל (90%) וספרד (89%), ונמוכים יותר בפולין (68%) ובצרפת (61%). בנוסף, חמש שנים לאחר הברקזיט, החלטת בריטניה לעזוב נתפסת ברובה ככישלון: 63% סבורים כי הדבר פגע במדינה, ורק 19% מעריכים כי היו לכך השפעות חיוביות, כולל 5% בלבד שהעריכו השפעה חיובית מאוד.