בעוד המתח גובר בין וושינגטון למשטרו של ניקולאס מדורו, מומחים מסבירים כי הצבא הוונצואלי עשוי להיראות מרשים על הנייר, אך בפועל הוא חלול וחלש עקב שנים של שחיתות, הזנחה ושליטה פוליטית.

איסאיאס מדינה, עורך דין בינלאומי ודיפלומט לשעבר בוונצואלה שיצא בעצמו נגד ממשלו בבית הדין הפלילי הבינלאומי, תיאר את המדינה כ'מדינה מפוקפקת' הנשלטת על ידי רשתות סמים.

"וונצואלה היום דומה למבצר בנוי על חול שמקיף משטר פלילי", הסביר מדינה, והוסיף שכל פעולה אמריקנית היפותטית תהיה "הפקעת חצר של ארגון טרור ששכן ליד הדלת", ולא פלישה למדינה.

יחד עם זאת, מדינה הזהיר כי האוכלוסייה האזרחית הצפופה - שגם היא קורבן למשטר - מחייבת זהירות קיצונית. לדבריו, "הגישה היחידה הנכונה לצבא האמריקאי היא סבלנות, תוך ויתור על מטרות שלא ניתן לפגוע בהן בצורה נקייה".

הוא הסביר כי יכולות הצבא הוונצואלי נראות טובות יותר על הנייר מאשר במציאות. הציוד חלוד בשל חוסר תחזוקה, ואלפי גנרלים שמונו פוליטית מנותקים מכוח של כ־100,000 חיילים בדרגות נמוכות, שעשויים לנטוש את משרותיהם תחת לחץ.

האדמירל האמריקאי לשעבר מארק מונטגומרי ציין כי האיום המרכזי של וונצואלה נמצא במערכות האוויר והים שלה, אך גם אותן ניתן לנטרל במהירות.

"החלק האווירי-ימי הוא זה שעשוי להשפיע על מבצעי התקיפה האמריקניים, כולל מטוסי קרב, כלי שיט מוגבלים וטילי קרקע-אוויר רוסיים", הסביר מונטגומרי. לדבריו, "באופן סביר, ביום או יומיים הראשונים של מבצע ניתן להשמיד את האיום האווירי והימי על הכוחות האמריקניים".

האדמירל לשעבר הסביר כי כל תוכנית אמריקנית נגד ייצור קוקאין תתחיל בפגיעות סימולטניות על שדות תעופה, מטוסים ומערכות הגנה אווירית, כדי למנוע תגובה של וונצואלה למתקפות על נכסים אחרים.

עם זאת, מבצע קרקעי לדבריו יהיה סיפור אחר לגמרי. "וונצואלה כפולה בגודלה לקליפורניה, עם 35–40 מיליון תושבים. מדובר בקמפיין קרקעי מאתגר במיוחד, במיוחד אם הוא יהפוך , למלחמת גרילה", הסביר מונטגומרי, וסיכם: "היום, אני לא הייתי עושה את זה. אני לא ממליץ על כך".