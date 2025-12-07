בניגריה מדווחים הערב (ראשון) כי אחרי יותר משבועיים בשבי הצליחה הממשלה הניגרית להביא לשחרורם של 100 מתלמידי בית הספר שנחטפו בחודש שעבר במדינת המחוז ניז'ר, באחד מאירועי החטיפה הקשים ביותר שפקדו את המדינה אי פעם.

על פי הדיווחים במדינה, 303 ילדים ו-12 אנשי צוות נחטפו ב-21 בנובמבר על-ידי חמושים מבית הספר הקתולי סנט מארי בכפר פאפירי שבמדינת המחוז ניז'ר. כ-50 ילדים הצליחו לברוח בשעות שלאחר מכן, אבל מאז לא התקבל שום עדכון על גורלם ומצבם של שאר הילדים – חלקם בני שש בלבד (!) – ושל אנשי הצוות.

הערב כאמור הודיעה ממשלת ניגריה שכ-100 ילדים שוחררו, אם כי היא לא מסרה מתי אירע הדבר, ואם הם כבר התאחדו עם משפחותיהם. היא לא ציינה גם אם היא או גורם אחר שילמו כופר לחוטפים, כפי שקרה כמה פעמים בעבר.

ממשלת מדינת המחוז ניז'ר ​​מסרה אז כי החטיפה התרחשה למרות התרעות מודיעיניות על איומים מסוג זה: "למרבה הצער, בית הספר סנט מרי נפתח וחידש את פעילותו האקדמית מבלי להודיע ​​או לבקש אישור מממשלת המדינה, ובכך חשף את התלמידים והצוות לסיכונים שניתן היה למנוע".

תעשיית החטיפות שהתפתחה בצפון ניגריה בשנים האחרונות הפכה לבעיה ביטחונית חמורה. כנופיות פושעים חמושים, המכונות במדינה "שודדים", משתמשות באמצעים אלה כדי לממן את פעילותן.

במאמץ לבלום את התופעה, העביר הפרלמנט הניגרי חוק בשנת 2022 האוסר על תשלום כופר, תוך קביעת עונש מאסר של לפחות 15 שנה למי שמפר את האיסור. החוק גם קובע עונש מוות לחוטפים במקרה שבו החטוף נרצח. עם זאת, עד כה לא דווח על איש שנעצר בגין תשלום כופר, והמשפחות טוענות שאין להן ברירה אחרת, לנוכח חוסר האונים של השלטון המרכזי להבטיח את ביטחונן.

מאות מקרים דומים נרשמים מדי שנה בצפון ניגריה, ולעיתים מדובר גם בילדים שנחטפים בדרכם לבית הספר. ממשלת ניגריה גינתה בעבר את התופעה והתחייבה לפעול ביד קשה נגד הכנופיות, אך בפועל, הן ממשיכות לפעול באין מפריע.