טאקר קרלסון, איש התקשורת השמרני, שוב מחולל סערה, כאשר בארה"ב רוחשות השמועות כי פעילותו בתקשורת מרופדת בהמון כסף קטארי.

קרלסון הוא איש תקשורת מנוסה ובעל קהל מאזינים עצום, הוא הפך למבקר חריף של ישראל, כשהוא מקדם עמדות אנטי-ציוניות מובהקות ואף מעניק במה לדמויות קיצוניות, כולל אנשים המזוהים כניאו-נאצי ומכחישי שואה. הלך רוח זה כלפי ישראל התבטא גם בכך שהטיל ספק בזהות היהודית-ההיסטורית של יהודים בישראל, קרלסון מתח ביקורת חריפה על תמיכת הנשיא ביידן בחבילות סיוע לישראל והאשים אותו בביצוע פשעי מלחמה במהלך מלחמת חרבות ברזל. הוא אף אירח את הכומר מונזר איזק, חרף העובדה שהאחרון בירך על טבח השבעה באוקטובר. על רקע עמדותיו המבקרות את ישראל, קשריו של קרלסון עם קטאר עוררו שאלות אתיות והאשמות חוזרות ונשנות נגדו, מצד דמויות שמרניות אחרות, כי הוא משמש "כלי שרת של קטאר" ושהוא "סוכן בתשלום" הפועל למען המדינה המפרצית. למרות האשמות אלה, הכריז קרלסון במהלך ריאיון פומבי עם ראש ממשלת קטאר שייח' מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, כי הוא מתכנן לרכוש נכס בקטאר. הוא הבהיר כי לא לקח דבר מהמדינה, אך רכישת הנכס נעשית כדי להצהיר שהוא "אמריקאי ואדם חופשי ואהיה איפה שארצה להיות". ראוי לציין כי ריאיון זה נערך במסגרת מאמצים של קטאר להגביר את השפעתה על התקשורת השמרנית בארה"ב, כאשר סוכנים קטריים שילמו 180,000 דולר בחודש כדי לארגן את המפגש.

במהלך הריאיון, שהתקיים בשבוע שעבר, התמקד קרלסון במתקפה ישראלית חסרת תקדים על קטאר.

הוא שאל את ראש הממשלה הקטארי: "מדוע ישראל הפציצה אתכם?". זאת, בהתייחסו לתקיפה שביצעה ישראל בספטמבר בדוחא, על מטה חמאס ועל מנהלי משא ומתן קטארים.

קרלסון תהה אם לא ישראל וארצות הברית שתיהן ביקשו מקטאר – שהיא המתווכת היחידה בסכסוך – להביא את פעילי חמאס לדוחא כדי לסייע במלחמה. ראש הממשלה הקטארי השיב כי נציגי חמאס שהו בדוחא "לבקשת שתי המדינות" – ישראל וארה"ב – וכי "הרעיון של תיווך הוא שזהו מקום בטוח לשני הצדדים".

הוא הדגיש כי "העובדה שמתווך יופצץ על ידי אחד מהצדדים בסכסוך היא חסרת תקדים, ואמרתי זאת פעמים רבות. אני חושב שזה לא מקובל, אף אחד לא יכול לבלוע את זה" השייח' מוחמד הוסיף כי הנשיא טראמפ הביע תסכול ואכזבה מהמתקפה, שכן היא התרחשה "בזמן שניסינו לשכנע את חמאס לחתום על ההצעה של הנשיא טראמפ באותה עת".

ראש הממשלה הקטארי טען עוד כי תקיפה זו הייתה "אחד מניסיונות רבים לחבל ביחסים בין קטאר לארצות הברית". קרלסון ציין בפניו כי וושינגטון אילצה את ראש הממשלה נתניהו להתנצל בפני הקטארים לאחר האירוע.

קרלסון, שממשיך להיות כוח תקשורתי משפיע, משלב בין עמדותיו האנטי-ישראליות המובהקות לבין קשרים פיננסיים והסברתיים ענפים עם קטאר, ללא ספק מאתגרים את השיח הפוליטי השמרני בארה"ב. בפרט שהוא מחפש נדל"ן במדינה שבה נוצרים לא יכולים לקנות אדמה כדי לבנות כנסייה.