שנה בלי אסד: סוריה מקשטת את השמים עם מצנחים בצבעי הדגל | צפו

חגיגות יום השחרור של סוריה, המציינות את סיומו של משטר אסד, הגיעו לשיא דרמטי השבוע כאשר שמי הבירה נצבעו במחזה אווירי יוצא דופן של מצנחים בצבעי הדגל הסורי החדש. האירוע, המאורגן על ידי מועדון הגלישה האווירית הסורי, נועד לא רק לחגוג את נפילת המשטר אלא גם לשבור שיא עולמי.
בעוד שהדגל הסורי הישן, שהיה בשימוש במשך 44 שנים, סימל בעיני המורדים את הדיכוי והרוע של המשטר, החלפתו מבטאת את רוח העם ואת גאוותו בהצלחתו להחליף את המשטר.
גם העולם לא יושב בחיבוק ידיים. טייסים שהגיעו מ-35 מדינות ברחבי העולם, ייקחו חלק באירועים. תשעים טייסים נחתו בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק ביום שישי, והם חלק מסך כולל של 130 טייסים המשתתפים בחגיגות יום השחרור.
הבחירה להשתמש בצבעי הדגל החדש במצנחים אינה מקרית. לאחר נפילת משטרו של אסד, שונו סמלי המדינה. הדגל הישן כלל פס אדום עליון שסימל את הקשר למערכת הסובייטית. בדגל הנוכחי הוחלף הפס האדום בפס ירוק, המייצג את הקשר לאסלאם הסוני. כמו כן, שני הכוכבים הירוקים שסימלו בעבר את הברית עם מצרים, הפכו כעת לשלושה כוכבים אדומים.
