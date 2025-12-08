שנה בלי אסד: סוריה מקשטת את השמים עם מצנחים בצבעי הדגל | צפו

מצנחים בצבעי הדגל הסורי החדש. ( צילום: רשתות ערביות )

חגיגות יום השחרור של סוריה, המציינות את סיומו של משטר אסד, הגיעו לשיא דרמטי השבוע כאשר שמי הבירה נצבעו במחזה אווירי יוצא דופן של מצנחים בצבעי הדגל הסורי החדש. האירוע, המאורגן על ידי מועדון הגלישה האווירית הסורי, נועד לא רק לחגוג את נפילת המשטר אלא גם לשבור שיא עולמי.