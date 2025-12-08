כיכר השבת
שרשרת מחדלים

משבר במוזיאון הלובר: דליפת מים הרסה מאות יצירות היסטוריות

הלובר שוב בכותרות: שבועות בלבד אחרי שוד תכשיטי הכתר, דליפת מים חמורה הרסה מאות יצירות היסטוריות | המוזיאון המפורסם בעולם חשוף למתקפה כפולה של הזנחה תשתיתית וכישלון אבטחה (חדשות בעולם)

הלובר בצפרת (צילום: שאטרסטוק)

שרשרת מבוכות חסרות תקדים פוקדת את המוזיאון הנודע בעולם, הלובר בפריז. פרשיית השוד של תכשיטי הכתר הצרפתיים, שבוצעה במצח נחושה, עוד לא הסתיימה, והנה מחדל נפשע נוסף מכה בלב המורשת העולמית.

שבועות ספורים בלבד לאחר שהשוד בשווי 102 מיליון דולר חשף פרצות אבטחה קריטיות, נגרמה דליפת מים חמורה שפגעה במאות יצירות היסטוריות, והדגישה את התשתיות המתדרדרות במוזיאון המתויר ביותר בעולם.

דליפת המים, שהתגלתה בשבועות האחרונים, פגעה בין 300 ל-400 יצירות היסטוריות במחלקת העתיקות המצרית. המים חלחלו דרך תקרת אגף מוליין, והנזק העיקרי נגרם לכתבי עת אגיפטולוגיים ולתיעוד מדעי ששימשו חוקרים.

למרות שסגן המנהל פרנסיס שטיינבוק אישר כי לא ניזוקו יצירות אמנות עתיקות או ספרים נדירים, הפריטים שניזוקו, המתוארכים מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הוגדרו כ"שימושיים ביותר" לאוסף.

סיבת הדליפה היא כשל מערכתי מחריד: פתיחה מקרית של שסתום במערכת חימום ואוורור שפקידי המוזיאון תיארו כ"מיושנת לחלוטין".

החלק הדרמטי ביותר בפרשה זו הוא ההודאה הרשמית: סגן המנהל שטיינבוק הודה כי בעיית הצנרת הייתה ידועה מזה שנים. בעוד מחלקת העתיקות המצרית ביקשה שוב ושוב מימון כדי להגן על האוסף מפני סיכונים כאלה, היא לא זכתה להצלחה. התיקונים למערכת המיושנת? הם מתוכננים רק לספטמבר 2026.

מוזיאון הלובר ביום השוד (צילום: לפי סעיף 27א)

הכאוס הביטחוני והתשתיותי מתרחש זמן קצר לאחר השוד הפומבי שאירע ב-19 באוקטובר 2025. ארבעה גנבים, מחופשים לפועלים, גנבו תכשיטי כתר בשווי עצום, ונמלטו מהמוזיאון בתוך שבע דקות בלבד, תוך שימוש בסולם חשמלי שהוצב בצד הסן. מנהל הלובר, לורנס דה קאר, נאלץ להכיר ב"כישלון משמעותי" וחשף כי כיסוי מצלמות האבטחה בחזית המוזיאון היה "לא מספק ביותר".

כדי להתמודד עם המשבר, ובעקבות דו"ח ביקורתי שפורסם בתחילת נובמבר והמליץ למוסד לתעדף שיקום תשתיות דחוף על פני פרויקטים יקרים כמו כניסה ייעודית למונה ליזה, המוזיאון אישר עלייה דרמטית של 45% במחיר הכרטיסים למבקרים שאינם תושבי האיחוד האירופי. העלאת המחיר מ-22 ל-32 יורו, שתיכנס לתוקף בינואר 2026, צפויה להניב עד 20 מיליון יורו מדי שנה לטובת שיפורים מבניים נואשים.

הלובר, אוצר התרבות העולמי, נראה כעת כענק עייף המתמוטט תחת משקל תשתיותיו המזדקנות והפקרות ביטחונית, והמחיר, כצפוי, מושת על המבקרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

